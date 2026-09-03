नीब करौरी बाबा के जीवन पर बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ 7 अगस्त को भारत में रिलीज हुई थी। पहले दो हफ्ते इस मूवी ने कुछ खास कमाई नहीं की थी। लेकिन फिर धीरे-धीरे इसे माउथ पब्लिसिटी का फायदा हुआ और फिल्म के कलेक्शन में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। अब फिल्म को लेकर एक खबर सामने आई है। दरअसल, भारत में शानदार प्रदर्शन के बाद अब ‘हनुमान अंश’ दुनियाभर में रिलीज होने के लिए तैयार है।

‘हनुमान अंश’ की इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन की कमान होम्बले फिल्म्स संभाल रही है। बता दें कि यह मूवी 11 सितंबर, 2026 को ग्लोबल लेवल पर रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म का निर्देशन विशाल चतुर्वेदी ने किया है और इसकी कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। वहीं, अभिनेता शोभिनव सत्य ने मूवी में ‘नीब करौरी’ का किरदार निभाया है।

यह भी पढ़ें: ‘बॉलीवुड ने कोई मदद नहीं की’, करोड़ों का कलेक्शन करने के बाद ‘हनुमान अंश’ के निर्देशक ने किया दावा

10 लाख से की थी ओपनिंग

‘हनुमान अंश’ फिल्म थिएटर्स में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। सैकनिल्क रिपोर्ट की माने, तो फिल्म ने महज 10 लाख की ओपनिंग करने के बाद अच्छी रफ्तार पकड़ी है और देखते ही देखते बॉक्स ऑफिस पर 27वें दिन तक कुल ग्रॉस कमाई 72.97 करोड़ रुपये और कुल नेट कमाई 61.88 करोड़ रुपये हो गई है।

देश-विदेशों में हैं बाबा के भक्त

बाबा के देश से लेकर विदशों तक में भक्त हैं। भक्तों की बात करें, तो इसमें दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली हस्तियों का नाम शामिल है, जैसे कि स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट्स। वहीं, भारत में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी कैंची धाम बाबा का आशीर्वाद लेने आ चुके हैं।

साल 1974 में स्टीव जॉब्स ने महाराज-जी को ढूंढने के लिए भारत का रुख किया था। इसके बाद स्टीव जॉब्स की बात मानते हुए एक कठिन समय में मार्क जुकरबर्ग ने भी कैंची धाम की यात्रा की थी। इसके अलावा जूलिया रॉबर्ट्स ने भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में खुलकर बात करते हुए नीब करौरी के नाम और उनके प्रभाव का जिक्र किया था।

यह भी पढ़ें: KBC 18: कम उम्र में मां-बाप को खोया, गांव की बंदिशें तोड़ पूजा दास बनीं कंटेंट क्रिएटर, 25 लाख के सवाल पर अटकीं