बॉक्स ऑफिस पर अक्सर नई स्टारकास्ट और कम बजट वाली फिल्मों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखी जाती, लेकिन ‘हनुमान अंश’ ने इस सोच को गलत साबित कर दिया है। करीब 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले दिन महज 10 लाख रुपये की कमाई की थी। शुरुआती दो हफ्तों में भी फिल्म की रफ्तार काफी धीमी रही और यह करीब 1.48 करोड़ रुपये ही कमा सकी। लेकिन तीसरे हफ्ते में कहानी पूरी तरह बदल गई। सोशल मीडिया पर चर्चा और दर्शकों की तारीफ के बाद फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने तीसरे हफ्ते में ही करीब 10.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इसके बाद इसकी कमाई लगातार बढ़ती गई और फिल्म कम बजट की बड़ी सफल फिल्मों में शामिल हो गई। फिल्म के कलेक्शन की बात करें, तो मूवी ने वर्ल्डवाइड 53 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। आखिर इस मूवी में ऐसा क्या था, जिसने शुरुआत में धीमी पड़ी इस फिल्म को दर्शकों का पसंदीदा बना दिया? आइए जानते हैं इसकी 5 बड़ी वजहें।

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आध्यात्मिक कहानी ने जोड़ा दर्शकों को

‘हनुमान अंश’ की कहानी नीम करौली बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित है। फिल्म में आध्यात्मिकता, भक्ति और इंसानियत को केंद्र में रखा गया है। यही वजह है कि कहानी दर्शकों के एक बड़े वर्ग से सीधे जुड़ गई। इसके साथ ही नीम करौली बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में पहले से लोगों के बीच काफी चर्चा और जिज्ञासा रही है। ऐसे में दर्शकों के लिए उनकी कहानी को बड़े पर्दे पर देखना अपने आप में आकर्षण का कारण बना।

सोशल मीडिया पर चला पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ

फिल्म के पास बड़े स्तर पर प्रमोशन का बजट नहीं था। ऐसे में दर्शकों की प्रतिक्रियाएं ही इसका सबसे बड़ा प्रचार बनीं। सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफ शुरू हुई तो धीरे-धीरे नए दर्शक सिनेमाघरों तक पहुंचने लगे। तीसरे हफ्ते में आया बड़ा उछाल इसी वर्ड ऑफ माउथ का नतीजा माना जा रहा है।

कम बजट लेकिन मजबूत कंटेंट

करीब 1.8 से 2 करोड़ रुपये में बनी इस फिल्म ने साबित किया कि बॉक्स ऑफिस पर हमेशा बड़ा बजट ही काम नहीं करता। जब कहानी दर्शकों को पसंद आती है, तो सीमित संसाधनों वाली फिल्म भी लंबी रेस में आगे निकल सकती है।

गानों ने भी निभाई अहम भूमिका

कंटेंट और स्टारकास्ट के साथ कई बार फिल्मों में उनके गाने भी अहम भूमिका निभाते हैं। सोशल मीडिया पर ‘हनुमान अंश’ के गाने ‘मैं तेरे ही भरोसे’ और ‘पार्वती’ काफी वायरल हो रहे हैं। लोग इन गानों की छोटी-छोटी क्लिप शेयर कर रहे हैं।

परिवार के साथ देखने लायक कहानी

फिल्म का कंटेंट ऐसा है जिसे परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता है। इसमें भक्ति, भावनाएं और इंसानियत जैसे पहलू हैं, इसलिए यह सिर्फ किसी एक उम्र के दर्शक तक सीमित नहीं रही। परिवार के दर्शकों का जुड़ना किसी भी फिल्म की कमाई को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है।

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