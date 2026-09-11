नीब करौरी बाबा की कहानी ‘हनुमान अंश’ आज 11 सितंबर को विदेशों में रिलीज हो चुकी है। भारत में कमाल करने के बाद अब फिल्म से विदेशों में भी इतिहास रचने की उम्मीद लगाई जा रही है। 2 करोड़ के बजट की ये फिल्म भारत में 193 करोड़ रुपये की कमाई भारत में कर चुकी है। नीम करोली बाबा जी की 53वीं महासमाधि वर्षगांठ पर ये फिल्म अमेरिका, मिडिल ईस्ट समेत कई जगहों पर रिलीज की गई है।

भारत में अब तक हनुमान अंश की कमा

भारत में अब तक की कलेक्शन की बात करें तो 36वें दिन तक, ‘हनुमान अंश’ देशभर में 1566 शोज के साथ सिनेमाघरों में चल रही है और आज फिल्म ने अब तक 0.46 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है।

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इसके साथ ही फिल्म का अब तक का कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 193.30 करोड़ रुपये और इंडिया नेट कलेक्शन 163.59 करोड़ रुपये पहुंच गया है। कल तक फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन भी सामने आ जाएगा, फिलहाल अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

विदेशी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने किन जगह पर की फिल्म रिलीज

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म हनुमान अंश में मुख्य कलाकार के रूप में एक्टर शोभिनव सत्या को देखा गया। नीब करौरी बाबा के श्रद्धालु देश-विदेश में फैले हैं, जिस कारण फिल्म से विदेशों में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है।

होम्बले फिल्म्स अपनी विदेशी शाखा, होम्बले ओवरसीज के माध्यम से ‘हनुमान अंश’ विदेशो में रिलीज हुई है। ये फिल्म उत्तर अमेरिका, युरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया पैसिफिक में रिलीज हो चुकी है। देखना कमाल होगा कि फिल्म भारत के बाद विदेशों में अब क्या इतिहास रचती है।

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शुरूआती नंबर्स देख परेशान थे मेकर्स

फिल्म में डॉ. राम नंदन भोसले का किरदार निभाने वाले एक्टर चंदन आनंद ने जनसत्ता के साथ खास बातचीत की, उन्होंने बताया कि “जब शुरूआती दिनों में फिल्म डाउन जा रही थी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती दिख रही थी तो वह और उनकी पूरी टीम काफी परेशान हो गई थी। सभी बस ये दुआ कर रहे थे कि कम से कम फिल्म अपने बजट को पूरा कर ले।”

फिल्म के एक्टर चंदन आनंद ने इंटरनेशनल रिलीज पर क्या कहा

इंटरनेशनल रिलीज पर अपना रिएक्शन देते हुए चंदन आनंद ने बताया कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म विदेशों में लोग पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि “अगर फिल्म को लोगों ने भारत में पसंद कर लिया तो वहां भी जरूर करेंगे। सब जगह भारतीय बसे हुए हैं। वहां मौजूद लोग इस फिल्म के वहां रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे दुबई, लंदन, अमेरिका से काफी फोन कॉल्स आ रहे हैं ये पूछने के लिए कि फिल्म वहां कब आएगी। तो वहां पर भारतीय लोगों ने इसे पसंद कर लिया तो अंग्रेज भी देखेंगे और दुनिया देखेगी।”