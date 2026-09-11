फिल्म ‘हनुमान अंश’ का ‘पार्वती’ और ‘तेरे ही भरोसे हनुमान’ गाना ज्यादातर लोगों का मनपसंद गीत बन चुका है। इन दोनों गानों को पसंद करने वालों की लिस्ट में मिलेनियल्स से ज्यादा जेन-जी पाए जा रहे हैं। लेकिन फिल्म में और भी कई शानदार गानें हैं जिन्हें शायद इन दो गानों ने लोकप्रियता के मामले में कहीं दबा दिया। फिल्म के एक और गाने से मिलिए, जिसका नाम है- ‘हे खरारि’…।

‘पार्वती’ गाने के सिंगर साधू तिवारी ने ही इस गाने को लिखा और गाया है। लेकिन इसका मतलब क्या है, कौन है खरारी और इस गाने में सिंगर ने क्या बताने की कोशिश की है, चलिए बताते हैं।

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‘हे खरारि’ के बोल

तम का जहां लेश नहीं, क्लेश नहीं, द्वेष नहीं

काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं

भाव है प्रधान जहां, छल का तो प्रवेश नहीं

ये विषय नहीं शोध का, है विषय आत्मबोध का

तो भजो, भजो, भजो, भजो, भजो

भजो जिनको भजते हैं स्वयं त्रिपुरारि

हे खरारि, दूषणारि, रावणारि, राम

‘हे खरारि’ गाने का मतलब

गीत में साधु तिवारी आत्मबोध का वर्णन करते हैं और अज्ञान, अंधकार, दुख, परेशानी, नफरत, गुस्सा, लालच, मोह को छोड़कर सच्ची भक्ति और प्रेम करने पर जोर देते हैं। गीतकार का कहना है ये कोई चीज नहीं जिसे बाहर कहीं ढूंढा जाए ये अपने अंदर ही पहचानना होता है, इसलिए खरारि का नाम जपो, जिसका नाम खुद त्रिपुरारि(भगवान शिव) भी जपते हैं।

कौन है खरारि और दूषणारि

ये दो शब्द रामायण से आते हैं। कहानी है खर और दूषण की, जो रावण और शूर्पणखा के दो सौतेले भाई थे। ये दोनों राक्षस थे, उनकी माता का नाम राका और पिता का नाम महर्षि विश्रवा था। शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने में इन दोनों ने रावण की मदद की थी।

खरारि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है- खर और आरि। खर का मतलब राक्षय खर से है और आरि का मतलब संस्कृत भाषा में शत्रु से होता है। तो खरारि का मतलब हुआ खर के दुश्मन। रामायण में खर का संहार श्री राम ने किया था। इस गाने में सिंगर का मतलब श्री राम से है, जो खर के लिए शत्रु थे। 2 मिनट 47 मिनट के इस गाने में सिंगर ने आत्मबोध के साथ श्री राम का नाम लेने पर जोर दिया, जो इस फिल्म हनुमान अंश का भी मकसद है।

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‘हे खरारि’ गाने की चर्चा कम क्यों

‘हनुमान अंश’, इस फिल्म की जितनी बात की जाए, वो कम लगेगी। फिल्म की कहानी के साथ-साथ इसके गानों की भी उतनी ही चर्चा हो रही है। फिल्म में कुल 11 गानें हैं, जिनमें से 5 सिंगर साधु तिवारी ने बनाए हैं।

‘हे खरारि’ गाने में सिंगर भगवान राम की महिमा और उनकी भक्ति का वर्णन करता है। गाने की लाइनों में शुद्ध हिंदी और संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म के बाकी गानों की तरह ये गाना भी एक भक्ति गीत है, जिसमें भगवान श्री राम की स्तुति की गई है। लेकिन फिर भी इस गाने की चर्चा कम है और लोकप्रियता के मामले में भी ये पीछे रह गया।