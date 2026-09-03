विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ इस समय काफी चर्चा में है। फिल्म को दर्शकों के साथ-साथ अब कई सेलिब्रिटीज का भी प्यार मिल रहा है। फिल्म की तारीफ करते हुए क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी फिल्म ‘हनुमान अंश’ की तारीफ करते हुए एक वीडियो साझा किया। फिल्म के निर्देशक ने उनका धन्यवाद करते हुए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से भी फिल्म को लेकर एक गुजारिश कर दी।

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वीरेंद्र सहवाग ने की ‘हनुमान अंश’ की तारीफ

वीरेंद्र सहवाग ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ की तारीफ करते हुए इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कहा- “कुछ अनुभव और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनके बारे में बताने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। मेरे कुछ करीबी दोस्त नीम करौली बाबा के भक्त हैं। करीब 10 साल पहले एक दोस्त ने मुझे उनके बारे में बताया था। तब से मैं उनके बारे में सुनता और पढ़ता आ रहा हूं।”

कुछ दिन पहले मैंने उनके जीवन पर बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ देखी। उनके पूरे जीवन को एक फिल्म में दिखाना संभव नहीं है, लेकिन फिल्म बेहद खूबसूरती से बनाई और लिखी गई है। यह महाराज जी को एक सुंदर श्रद्धांजलि है।

ऐसे संत हमारे देश के इतिहास में बहुत कम पैदा होते हैं। उन्हें पूरी तरह समझना मुश्किल है, लेकिन उनकी एक झलक पाना संभव है और ‘हनुमान अंश’ वह झलक बहुत अच्छे से दिखाती है। अगर आप उन्हें जानते हैं, तो यह फिल्म जरूर देखें और अगर उनके बारे में नहीं सुना है, तो भी इसे जरूर देखें।

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मेकर्स की गुजारिश- विराट कोहली भी देंखे फिल्म

एनडीटीवी से बात करते हुए विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ और वीरेंद्र सहवाग के बारे बात की। उन्होंने कहा कि वह वीरेंद्र सहवाग के रिएक्शन को देखकर काफी खुश थे। साथ ही चतुर्वेदी ने कहा कि वह चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट के एक और बड़े नाम विराट कोहली भी ‘हनुमान अंश’ जरूर देखें।

अपनी इच्छा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, “मैं चाहता हूं कि विराट और अनुष्का भी यह फिल्म देखें। अगर ऐसा कुछ इंतजाम हो सके तो हमारे लिए खुशी की बात होगी।”

निर्देशक का मानना है कि अगर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा फिल्म देखते हैं, तो यह पूरी टीम के लिए बेहद खुशी और गर्व का पल होगा। बता दें कि अब ये फिल्म ग्लोबली इतिहास रचने के लिए तैयार है। 11 सितंबर को फिल्म विदेशों में रिलीज कर दी जाएगी।