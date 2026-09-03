सिर्फ 2 करोड़ रुपये के बजट में बन कर तैयार हुई फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने साबित कर दिया कि अच्छी कहानियां कैसे ना कैसे करके दर्शकों तक पहुंच ही जाती हैं। फिल्म ‘हनुमान अंश’ 7 अगस्त को पूरे भारत में रिलीज हुई थी।

पूरे भारत में सिर्फ 350 शोज के साथ रिलीज हुई इस फिल्म का एक समय ऐसा भी आया जब फिल्म के सिर्फ 25 शोज ही थिएटर्स में रह गए थे। फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी का कहना है कि फिल्म के लिए बॉलीवुड से उन्हें कोई मदद नहीं मिली लेकिन दर्शकों की पसंद ने इस फिल्म को सुपरहिट बना दिया।

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‘हनुमान अंश’ की आंधी में यश की टॉक्सिक भी कमजोर पड़ती दिखाई दी। फिल्म के निर्देशक ने रौनक पॉडकास्ट में फिल्म के बारे में बात की। ‘हनुमान अंश’ ने ‘अवारापन 2’ और ‘बंटवारा 1947’ से एक हफ्ता पहले 7 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दी। विशाल ने बताया कि मदद के लिए बॉलीवुड के कई लोगों से संपर्क किया, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया।

हनुमान अंश के लिए बॉलीवुड से नहीं मिली मदद

उन्होंने कहा कि फिल्म के सफल होने के बाद कई लोगों ने फोन कर बधाई दी, जिनमें मधुर भंडारकर भी शामिल थे। हालांकि, जिन लोगों से उन्होंने मुश्किल वक्त में मदद मांगी थी, उनके नाम वह इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि तब उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया था।

बॉलीवुड की बेरुखी पर विशाल ने कहा कि इंडस्ट्री में कई लोग खुद कंफ्यूज रहते हैं, फिर भी दूसरों को ज्ञान देते हैं। उनके मुताबिक, यहां दो तरह के लोग हैं, एक जो दिल से फिल्में बनाना चाहते हैं और दूसरे, जो बिना जुनून के सिर्फ फिल्ममेकिंग को आजमाना चाहते हैं।

हनुमान अंश की बॉक्स ऑफिस पर आंधी

आज रिलीज के 28 दिन बाद फिल्म करीब 72 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है और 100 करोड़ रुपये के कलेक्शन के बेहद करीब है। फिल्म का सुपरहिट हो चुकी है लेकिन दूसरे हफ्ते में सिर्फ 25 शोज रह जाने के कारण ये फिल्म सिनेमाघरों से हटने वाली थी और तीसरे हफ्ते में फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का सहारा मिला, जिसके बाद फिल्म ने जो रफ्तार पकड़ी, वो थमने का नाम नहीं ले रही है।

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हनुमान अंश के डायरेक्टर का ‘टॉक्सिक’ पर बयान

26 अगस्त को फिल्म ‘टॉक्सिक’ रिलीज हुई, उसके बारे में बात करते हुए विशाल चतुर्वेदी ने कहा – “अगर कोई फिल्म 2 करोड़ रुपये के बजट में बन सकती है, तो उसे जरूर बनाना चाहिए और वह सफल भी हो सकती है। वहीं कुछ फिल्मों के लिए बड़े बजट और बड़े स्तर की जरूरत होती है।”

यश की तारीफ करते हुए निर्देशक ने कहा- “यश एक बेहतरीन और शानदार अभिनेता हैं। बड़ी बजट वाली फिल्में जब नहीं चलतीं, तो कई लोगों को नुकसान होता है। इसलिए मेरा मानना है कि इंडस्ट्री में छोटी और बड़ी, दोनों तरह की फिल्मों के लिए जगह होनी चाहिए और हमें दोनों तरह की फिल्में बनानी चाहिए।”