‘हनुमान अंश’ फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सरप्राइज सक्सेस बनकर उभरी है। अब फिल्म की सफलता के बाद फिल्म की पूरी टीम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली। इस खास मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी यह फिल्म नीब करौरी बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने भारत में अब तक 143.13 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन और 169.20 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। फिल्म की शानदार थिएट्रिकल सफलता के बाद इसकी टीम ने हाल ही में लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की।

यह मुलाकात मंगलवार शाम हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस मुलाकात की तस्वीरें भी ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर शेयर की गईं। निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और फिल्म के लीड एक्टर शॉबिनाव सत्य ने योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की।

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सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें फिल्म की टीम यूपी के सीएम के साथ तस्वीरें खिंचवाती और उन्हें उपहार देती नजर आ रही है।

इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए थे। स्क्रीनिंग के बाद उन्होंने फिल्म की तारीफ करते हुए इसे देखने लायक आध्यात्मिक फिल्म बताया था। उन्होंने उत्तराखंड में फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान भी किया था।

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फिल्म भारत में अगस्त में रिलीज हुई थी और अब इसे 11 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म ने शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर धीमी थी, लेकिन अब ‘हनुमान अंश’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने भारत में अब तक करीब 131.63 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है, जबकि दुनियाभर में इसकी कमाई 155.65 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है।