Hanuman Ansh Box Office Collection Day 52: विशाल चतुर्वेदी की फिल्म ‘हनुमान अंश’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। नीब करौरी बाबा की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म में शोभिनाव सतैया मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म को बेहद कम बजट में बनाया गया है, बावजूद इसके ‘हनुमान अंश’ ने दुनियाभर में 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। करीब 2 करोड़ रुपये से कम बजट में बनी इस फिल्म ने लागत से 200 गुना से ज्यादा कमाई की है।

बड़ी बात ये है कि ‘टॉक्सिक’, ‘बंटवारा 1947’ समेत कई बड़े बजट की फिल्में रिलीज होने के बाद भी ‘हनुमान अंश’ सिनेमाघरों में मजबूती से टिकी हुई है। फिल्म ने अपने आठवें रविवार यानी 52वें दिन करीब 9 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इससे पहले आठवें शुक्रवार को फिल्म ने 3.35 करोड़ रुपये और शनिवार को 6.50 करोड़ रुपये कमाए थे। यानी रविवार की कमाई शनिवार के मुकाबले करीब 30 फीसदी ज्यादा रही।

सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में शामिल हुई ‘हनुमान अंश’

फिल्म ने आठवें वीकेंड में कुल 18.85 करोड़ रुपये की कमाई की है। दावा किया जा रहा है कि यह किसी भारतीय फिल्म का घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाला आठवां वीकेंड है। फिल्म इस समय 12 हजार से ज्यादा स्क्रीन्स पर दिखाई जा रही है।

भारत में 300 करोड़ क्लब में हुई शामिल

‘हनुमान अंश’ की भारत में कमाई भी 300 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है। फिल्म ने अब तक 362.70 करोड़ रुपये ग्रॉस और 307.03 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया है। 52वें दिन फिल्म ने सलमान खान की ‘सुल्तान’ और रणवीर सिंह की ‘पद्मावत’ जैसी फिल्मों के घरेलू कलेक्शन को पीछे छोड़ते हुए 300 करोड़ क्लब में अपनी जगह बना ली।

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फिल्म भारत में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली इस साल की तीसरी भारतीय फिल्म बन गई है। इससे पहले ‘धुरंधर 2’ और सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ यह उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं।

बॉक्स ऑफिस पर धीमी थी ‘हनुमान अंश’ की शुरुआत

दिलचस्प बात यह है कि ‘हनुमान अंश’ की शुरुआत बिल्कुल भी शानदार नहीं रही थी। 7 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन करीब 10 लाख रुपये कमाए थे। फिल्म को शुरुआत में सिर्फ 250 स्क्रीन्स मिली थीं। पहले हफ्ते के अंत तक इसकी कमाई मुश्किल से 1 करोड़ रुपये के पार पहुंची, जिसके बाद स्क्रीन्स घटाकर सिर्फ 40 कर दी गई थीं।

हालांकि, दूसरे हफ्ते से फिल्म को दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिलने लगी। धीरे-धीरे इसकी स्क्रीन्स बढ़ाई गईं और चौथे रविवार तक फिल्म करीब 2 हजार स्क्रीन्स पर पहुंच गई। उस समय तक फिल्म भारत में 40 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा चुकी थी।

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पांचवें वीकेंड में तोड़ा ‘धुरंधर 2’ का रिकॉर्ड

‘हनुमान अंश’ ने पांचवें वीकेंड में भी जबरदस्त कमाई की। सिर्फ पांचवें वीकेंड में फिल्म ने करीब 49 करोड़ रुपये बटोरे। इस प्रदर्शन के साथ फिल्म ने रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ के पांचवें वीकेंड के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया।

रिलीज के करीब एक महीने के भीतर फिल्म ने 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था। इसके बाद फिल्म को इंटरनेशनल मार्केट में भी रिलीज किया गया। 11 सितंबर को विदेशों में रिलीज होने के बाद फिल्म ने अब तक 38 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। भारत और विदेशों की कमाई को मिलाकर ‘हनुमान अंश’ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन अब 400 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है।