बॉलीवुड फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने इतिहास रच दिया है। नीब करौरी बाबा की को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि फिल्म ने 200 करोड़ रुपये के कलेक्शन को पार करते हुए नया ही रिकॉर्ड बना डाला है। विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ इस समय काफी चर्चा में है।

फिल्म के कलेक्शन ने मेकर्स को भी हैरान कर दिया है। 11 सितंबर को फिल्म विदेश में भी रिलीज की जा चुकी है। चलिए बताते हैं 5 हफ्तों में फिल्म कैसे 200 करोड़ रुपये के कलेक्शन को पार करने में कामयाब रही है।

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‘हनुमान अंश’ ने कमाए 200 करोड़

ट्रेड ट्रैकर वैबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 36वें दिन पर ‘हनुमान अंश’ ने 5743 शोज से 10.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। इसके साथ ही फिल्म का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 205.15 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 173.63 करोड़ रुपये हो गया है।

ये कलेक्शन सिर्फ भारत का है इसमें विदेश का कलेक्शन शामिल नहीं किया गया है। ये वही फिल्म है जो सिर्फ 2 करोड़ रुपये बजट में बन कर तैयार हुई थी और दूसरे हफ्ते सिनेमाघरों से उतरने वाली थी।

फिल्म ‘हनुमान अंश’ का पिछले 5 हफ्तों का नेट कलेक्शन

1st हफ्ते का कलेक्शन – 1.08 करोड़ रुपये

2nd हफ्ते का कलेक्शन – 0.40 करोड़ रुपये

3rd हफ्ते का कलेक्शन – 10.40 करोड़ रुपये

4th हफ्ते का कलेक्शन – 61.00 करोड़ रुपये

5th हफ्ते का कलेक्शन – 90.25 करोड़ रुपये

नीब करौरी बाबा की कहानी

फिल्म ‘हनुमान अंश’ में हर छोटे और बड़े किरदार की चर्चा हो रही है। फिल्म में नीब करौरी बाबा की लाइफ को दिखाया गया है। फिल्ममेकर विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म के सीक्वेल की भी घोषणा कर दी है। इस पार्ट में दिखाया गया कि कैसे बचपन में जब लक्ष्मी नारायण अपनी माता को खो देता है और पूछे जाने पर उसे पता चलता है कि वह राम के पास चली गई हैं। राम की खोज उन्हें हनुमान से मिलाती है और वह अपना पूरा जीवन हनुमान भक्ति को समर्पित कर देते हैं।

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फ्लॉप से सुपरहिट बनी ‘हनुमान अंश’

ये फिल्म दूसरे हफ्ते तक फ्लॉप कैटेगरी में जाने वाली थी। तीसरे हफ्ते में ये फिल्म दर्शकों की नजरों में आने लगी और धीरे-धीरे थिएटर्स हाउसफुल होने लगे। फिल्म 7 अगस्त को रिलीज हुई थी और अब एक महीने बाद करीब 169 करोड़ रुपये की कमाई कर सुपरहिट फिल्म बन चुकी है।