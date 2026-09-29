Hanuman Ansh Box Office Collection Day 53: निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की फिल्म ‘हनुमान अंश’ रिलीज होने के करीब दो महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदब बनाए हुए हैं। नीब करौरी बाबा के जीवन पर बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि सोमवार को फिल्म की कमाई में बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद इसने करोड़ों में कलेक्शन किया।

‘हनुमान अंश’ का कुल कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, 28 सितंबर यानी रिलीज के 53वें दिन फिल्म ने भारत में 2.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। फिल्म ने 4,298 शोज के साथ यह कमाई की। रविवार के 9 करोड़ रुपये के मुकाबले सोमवार को फिल्म की कमाई में करीब 73.9 फीसदी की गिरावट आई।

इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 309.38 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, दुनियाभर में फिल्म ने 404.25 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। करीब 1.5 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह फिल्म अपने बजट से लगभग 269 गुना ज्यादा कमाई कर चुकी है।

फिल्म इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में तीसरे नंबर पर बताई जा रही है। इससे आगे सनी देओल स्टारर ‘बॉर्डर 2’ है, जिसने 450.19 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

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‘धुरंधर 2’ से आगे निकली ‘हनुमान अंश’

फिल्म के 53वें दिन यानी आठवें सोमवार की कमाई की तुलना ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से भी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, जहां ‘हनुमान अंश’ ने सोमवार को 2.35 करोड़ रुपये कमाए, वहीं रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने 53वें दिन करीब 35 लाख रुपये का कलेक्शन किया था।

सोमवार को फिल्म की हिंदी मार्केट में कुल ऑक्यूपेंसी 17.24 फीसदी रही। सुबह के शोज में ऑक्यूपेंसी 7 फीसदी थी, जो दोपहर में बढ़कर 14.69 फीसदी, शाम को 20.62 फीसदी और रात के शोज में 22.08 फीसदी तक पहुंच गई।

धीमी रफ्तार के साथ हुई थी ‘हनुमान अंश’ की शुरुआत

दिलचस्प बात यह है कि ‘हनुमान अंश’ ने शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर बेहद धीमी रफ्तार पकड़ी थी। 7 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन भारत में महज 10 लाख रुपये कमाए थे। शुरुआती दो हफ्तों में ज्यादातर दिनों फिल्म की कमाई 30 लाख रुपये से भी कम रही।

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दूसरे हफ्ते में तो फिल्म की कमाई लगातार चार दिनों तक सिर्फ 5 लाख रुपये प्रतिदिन रह गई थी। हालांकि, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म को बाद में दर्शकों का समर्थन मिला और 16वें दिन से इसकी कमाई में अचानक तेजी देखने को मिली।

इसके बाद फिल्म ने कई दिनों तक करोड़ों में कमाई की। रिलीज के 31वें दिन यानी रविवार को ‘हनुमान अंश’ ने 22.75 करोड़ रुपये कमाए थे, जो अब तक का इसका सबसे बड़ा सिंगल-डे कलेक्शन बताया गया है।