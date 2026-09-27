‘हनुमान अंश’ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 389 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। फिल्म ने सिनेमाघरों में 50 दिन पूरे किए और देश-विदेश में नीब करौरी बाबा की कहानी को पहुंचाया। दर्शकों ने फिल्म पर जो प्यार दिखाया वो किसी से छिपा नहीं है।

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51वें दिन हनुमान अंश की कमाई

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 3979 शोज से 6.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 352.10 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 298.03 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

400 करोड़ के बेहद करीब फिल्म

विदेश में फिल्म ने 0.75 करोड़ रुपये की कमाई की, जिसके बाद फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन 37.75 करोड़ रुपये हो गया है। इस तरह फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 389.85 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। ये कमाल की बात है कि फिल्म जल्द ही 400 करोड़ रुपये कलेक्शन तक पहुंचने वाली है।

पूरी स्टारकास्ट ने किया कमाल

फिल्म की पूरी स्टारकास्ट ने जिस तरह का काम किया है, वो काफी सराहनीय है। बाबा की कहानी को इतनी सच्चाई और खूबसूरती से दिखाने वाली फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।

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यश की टॉक्सिक को पछाड़ा

यश की ‘टॉक्सिक’ जो करोड़ों रुपये के बजट में बनकर तैयार हुई थी, ‘हनुमान अंश’ ने इसे भी काफी पीछे छोड़ दिया। हैरानी की बात ये भी है कि ये फिल्म 11 सितंबर को विदेश में रिलीज की गई थी और फिल्म ने वहां भी 37 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।

कमाल बात फिल्म के बारे में ये है कि ये फिल्म महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनकर तैयार हुई है। फिल्म को 3 प्रड्यूसर्स ने मिलकर बनाया है। उनमें से एक निर्माता अनूप्रिया नागर ने बताया कि डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी करीब 14 वर्षों से इस कहानी को पर्दे पर लाने की कोशिश कर रहे थे।