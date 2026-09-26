नीब करौरी बाबा की कहानी ने दर्शकों के दिलों पर ऐसा जादू किया है कि फिल्म का खुमार ऑडियंस के सिर से उतरता हुआ नहीं दिख रहा है। फिल्म ‘हनुमान अंश’ को रिलीज हुए 50 दिन हो गए हैं और फिल्म 400 करोड़ रुपये के कलेक्शन के काफी पास हैं। इस कलेक्शन को पूरा करने में फिल्म सिर्फ कुछ ही करोड़ रुपये दूर है। फिल्म ‘हनुमान अंश’ के 50वें दिन का कलेक्शन क्या है चलिए बताते हैं।

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50वें दिन हनुमान अंश का कलेक्शन

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने 50वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी। फिल्म ने 3767 शोज से 3.35 करोड़ रुपये की नेट कमाई दर्ज की। इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 344.35 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 291.53 करोड़ रुपये हो गया है।

विदेश में भी बजा फिल्म का डंका

वहीं, ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 50वें दिन 0.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जिससे इसकी कुल ओवरसीज ग्रॉस कमाई 37 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इन आंकड़ों के साथ ‘हनुमान अंश’ का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 381.35 करोड़ रुपये हो गया है। यानी कि फिल्म बस 19 करोड़ रुपये दूर है 400 करोड़ रुपये के कलेक्शन को पूरा करने में।

भारत के बाहर भी फिल्म को किया जा रहा पसंद

‘हनुमान अंश’ सिर्फ 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी है और यकीनन इतने शानदार कलेक्शन से फिल्म ने इतिहास रच दिया है। नीब करौरी बाबा की कहानी दिखाने वाली फिल्म ‘हनुमान अंश’ को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी पसंद किया जा रहा है। फिल्म को 11 सितंबर को विदेश में रिलीज किया गया था।

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ओटीटी पर रिलीज करने की मिली थी नसीहत

कमाल बात फिल्म के बारे में ये है कि ये फिल्म महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनकर तैयार हुई है। फिल्म को 3 प्रड्यूसर्स ने मिलकर बनाया है। उनमें से एक निर्माता अनूप्रिया नागर ने बताया कि डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी करीब 14 वर्षों से इस कहानी को पर्दे पर लाने की कोशिश कर रहे थे।

इस दौरान उन्होंने फिल्म की कहानी कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सुनाई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। इतनी ही नहीं फिल्म को पहले ओटीटी पर ही रिलीज करने की नसीहत दी गई थी लेकिन निर्देशक ने किसी की बात ना सुनते हुए फिल्म को सिनेमाघर में रिलीज किया।