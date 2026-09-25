विशाल चतुर्वेदी की फिल्म ‘हनुमान अंश’ लगातार बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। फिल्म जल्द ही 400 करोड़ रुपये के कलेक्शन तक पहुंचने वाली है और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। नीब करौरी बाबा की कहानी को दर्शकों ने इस कदर पसंद किया है कि इसका सीधा असर फिल्म के कलेक्शन पर देखा जा सकता है। ‘हनुमान अंश’ ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए ये आंकड़ा बनाया है।

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400 करोड़ के कलेक्शन के बेहद करीब हनुमान अंश

ट्रेड ट्रैकर वैबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 49वें दिन 6729 शोज से 3.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई दर्ज की। इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 340.35 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 288.18 करोड़ रुपये हो गया है।

वहीं, ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 49वें दिन 0.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जिससे विदेशों में इसकी कुल ग्रॉस कमाई 36.50 करोड़ रुपये पहुंच गई है। इसके साथ ही फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन बढ़कर 376.85 करोड़ रुपये हो गया है।

14 साल से फिल्म को बनाने की कोशिश

कमाल बात फिल्म के बारे में ये है कि ये फिल्म महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनकर तैयार हुई है। फिल्म को 3 प्रड्यूसर्स ने मिलकर बनाया है। उनमें से एक निर्माता अनूप्रिया नागर ने बताया कि डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी करीब 14 वर्षों से इस कहानी को पर्दे पर लाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने फिल्म की कहानी कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सुनाई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई।

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मुश्किल से पूरी हुई फिल्म हनुमान अंश

बाद में को-प्रोड्यूसर्स रागिनी सोना और नम्रता सिंह ने इस प्रोजेक्ट पर भरोसा जताया और इसे बनाने का फैसला किया। अनूप्रिया इस प्रोजेक्ट से पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान जुड़ीं, जब टीम को फिल्म को पूरा करने के लिए और फंडिंग की जरूरत थी। जिसके बाद फिल्म पूरी हो सकी और दर्शकों तक पहुंच सकी। अब फिल्म 400 करोड़ रुपये का कलेक्शन करने से बस कुछ ही दूर है।