विशाल चतुर्वेदी की फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है। फिल्म के 50 दिन जल्द ही पूरे होने वाले हैं और फिल्म ने यश की चर्चित फिल्म टॉक्सिक का कलेक्शन पीछे छोड़ दिया है। यश की टॉक्सिक ‘हनुमान अंश’ के बाद रिलीज हुई थी।

‘हनुमान अंश’ के मेकर्स को चिंता थी कि टॉक्सिक के कारण उनकी फिल्म को भारी नुकसान हो सकता है क्योंकि फिल्म के शोज पहले ही कम थे। फिल्म ने 47वें दिन करीब 366 करोड़ रुपये का कलेक्शन करते हुए अब टॉक्सिक को पीछे छोड़ दिया है।

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‘हनुमान अंश’ का 47वें दिन कलेक्शन

फिल्म ‘हनुमान अंश’ का जलवा बॉक्स ऑफिस पर 47वें दिन पर भी बरकरार है। ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने 47वें दिन 7702 शोज के साथ 4.90 करोड़ रुपये की कमाई की। भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 331.70 करोड़ रुपये हो चुका है वहीं नेट कलेक्शन 280.93 करोड़ रुपये रहा।

विदेश में भी बजा डंका

11 सितंबर को विदेश में ‘हनुमान अंश’को रिलीज किया गया और वहां भी फिल्म लगातार कमाल कर रही है। ‘हनुमान अंश’ ने 47वें दिन विदेश में 1.00 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इसी के साथ सिर्फ विदेश में फिल्म का कलेक्शन 34.75 करोड़ रुपये रहा और फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 366.45 करोड़ रुपये हो गया। कमाल बात ये है कि फिल्म करीब 2 करोड़ रुपये के बजट में बनकर तैयार हुई है।

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‘टॉक्सिक’ का तोड़ा रिकॉर्ड

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ‘टॉक्सिक’ ने वर्ल्डवाइड अब तक 340 करोड़ का कलेक्शन किया। यश की फिल्म का बजट करीब 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का बताया गया था, यानी कि फिल्म अपने बजट को भी पार नहीं कर पाई। ये फिल्म ‘हनुमान अंश’ के बाद रिलीज की गई थी और अब नीब करौरी बाबा की कहानी ने ‘टॉक्सिक’ के पूरे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है।

हनुमान अंश ने कब पकड़ी रफ्तार

‘हनुमान अंश’ की बॉक्स ऑफिस यात्रा काफी दिलचस्प रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म को 7 अगस्त को रिलीज के समय खास प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। लेकिन तीसरे हफ्ते में दर्शकों के बीच फिल्म को मजबूत वर्ड ऑफ माउथ मिला और इसके बाद इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल आया।