Hanuman Ansh Box Office Collection Day 46: विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ बॉक्स ऑफिस पर सात हफ्ते पूरे कर चुकी है। नीब करौरी बाबा के जीवन और आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित यह फिल्म अब भी सिनेमाघरों में दर्शकों को खींच रही है। हालांकि, सातवें हफ्ते में फिल्म की कमाई की रफ्तार कुछ धीमी पड़ती नजर आ रही है। फिल्म 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में तीसरे नंबर पर है।

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने अपने सातवें सोमवार यानी 46वें दिन करीब 4.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। सोमवार को फिल्म की कमाई में रविवार के मुकाबले करीब 70.9 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 352.45 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

सातवें वीकेंड में कैसी रही ‘हनुमान अंश’ की कमाई?

‘हनुमान अंश’ ने सातवें वीकेंड में अच्छी कमाई की। शुक्रवार को फिल्म ने 5 करोड़ रुपये, शनिवार को 9.75 करोड़ रुपये और रविवार को 13.75 करोड़ रुपये कमाए। हालांकि, सोमवार आते ही कमाई में बड़ी गिरावट देखने को मिली।

फिल्म ने सोमवार को 7,629 शोज के साथ करीब 4 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही भारत में फिल्म की कुल नेट कमाई 275.88 करोड़ रुपये हो गई है। वहीं, भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 325.80 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। विदेशों में फिल्म अब तक 26.50 करोड़ रुपये कमा चुकी है।

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‘दायरा’ और ‘वाइब’ से आगे निकली फिल्म

हाल ही में रिलीज हुई करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म ‘दायरा’ के मुकाबले ‘हनुमान अंश’ का प्रदर्शन बेहतर रहा है। ‘दायरा’ ने अपने पहले वीकेंड में 7.68 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं, कुणाल खेमू की फिल्म ‘वाइब’ ने ओपनिंग वीकेंड में 11.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

‘बॉर्डर 2’ से कितनी दूर है ‘हनुमान अंश’?

‘हनुमान अंश’ इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में ‘धुरंधर 2’ और ‘बॉर्डर 2’ के बाद तीसरे स्थान पर है। ‘बॉर्डर 2’ ने दुनियाभर में करीब 450 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि भारत में इसका नेट कलेक्शन लगभग 329 करोड़ रुपये रहा था।

‘हनुमान अंश’ की मौजूदा घरेलू नेट कमाई को देखते हुए फिल्म को ‘बॉर्डर 2’ के भारत में नेट कलेक्शन को पार करने के लिए करीब 53 करोड़ रुपये और कमाने होंगे।

सोमवार को इतनी रही ऑक्यूपेंसी

सोमवार को ‘हनुमान अंश’ की कुल ऑक्यूपेंसी 14.18 फीसदी रही। मुंबई में फिल्म की ऑक्यूपेंसी 14.8 फीसदी रही, जहां 457 शोज हुए। वहीं दिल्ली-एनसीआर में 1,045 शोज के साथ ऑक्यूपेंसी 16.3 फीसदी दर्ज की गई।

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दो करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बदला गेम

‘हनुमान अंश’ की बॉक्स ऑफिस यात्रा काफी दिलचस्प रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म को 7 अगस्त को रिलीज के समय खास प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। लेकिन तीसरे हफ्ते में दर्शकों के बीच फिल्म को मजबूत वर्ड ऑफ माउथ मिला और इसके बाद इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल आया।

खास बात यह है कि फिल्म का पांचवां हफ्ता उसका सबसे ज्यादा कमाई करने वाला सप्ताह रहा। करीब दो महीने से सिनेमाघरों में बनी हुई ‘हनुमान अंश’ का निर्देशन, लेखन और निर्माण विषाल चतुर्वेदी ने किया है। अनूप्रिया नागर, रागिनी सोना और नम्रता सिंह फिल्म की सह-निर्माता हैं। फिल्म में शोबिनॉव सत्य, अनिल रस्तोगी, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी और विहान शेडगे अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं।