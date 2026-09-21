Hanuman Ansh box office collection day 45: विशाल चतुर्वेदी की फिल्म ‘हनुमान अंश’ की बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई का सिलसिला जारी है। फिल्म को रिलीज हुए 45 दिन हो चुके हैं और अब इसकी कुल वर्ल्डवाइड कमाई 350 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है। फिल्म में शोभिनाव सतैया ने आध्यात्मिक गुरु नीब करौरी बाबा का किरदार निभाया है। खास बात यह है कि सातवें हफ्ते में भी फिल्म नई रिलीज फिल्मों को कड़ी टक्कर दे रही है।

45वें दिन कमाए 13.75 करोड़

‘हनुमान अंश’ ने अपने सातवें रविवार यानी रिलीज के 45वें दिन भारत में 13.75 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। इससे पहले सातवें शुक्रवार को फिल्म ने 5 करोड़ और शनिवार को 9.75 करोड़ रुपये कमाए थे। इस तरह सातवें वीकेंड में फिल्म की कुल कमाई 28.50 करोड़ रुपये रही।

फिल्म की रविवार की कमाई शनिवार के मुकाबले करीब 41 फीसदी ज्यादा रही। सातवें वीकेंड में फिल्म को सिनेमाघरों में बढ़े हुए स्क्रीन्स और शोज का भी फायदा मिला। फिल्म के शोज की संख्या 6462 से बढ़कर 7628 हो गई।

350 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म

अब तक ‘हनुमान अंश’ भारत में 321.05 करोड़ रुपये का ग्रॉस और 271.88 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर चुकी है। वहीं फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई 347.05 करोड़ रुपये पहुंच गई है। विदेशों में रिलीज के बाद फिल्म ने करीब 26 करोड़ रुपये की कमाई की है।

महज 2 करोड़ रुपये से कम बजट में बनी इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस सफर बेहद खास रहा है। 7 अगस्त को सिर्फ 25 स्क्रीन्स पर 10 लाख रुपये की ओपनिंग लेने वाली फिल्म ने धीरे-धीरे अपनी कमाई में बड़ा उछाल दर्ज किया और अब 350 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। फिल्म के पास अब 25 सितंबर को सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की ‘वैन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ रिलीज होने से पहले कुछ और दिनों की कमाई का मौका है।