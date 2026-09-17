Hanuman Ansh box office collection day 41: 2 करोड़ रुपये से भी कम के बजट में बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने अपनी लागत से 150 गुना ज्यादा कमाई कर ली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त इस फिल्म का मुकाबला अक्षय कुमार की ‘हैवान’ और ‘मिर्जापुर: द मूवी’ से हो रहा है, बावजूद इसके फिल्म की कमाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।

‘हनुमान अंश’ 7 अगस्त को रिलीज हुई थी। शुरुआत में फिल्म को लेकर कोई खास क्रेज नहीं था। साथ ही एक हफ्ते बाद ही थिएटर में सनी देओल की ‘बटवारा 1947’ और इमरान हाशमी की फिल्म ‘अवारापन 2’ ने दस्तक दे दी। मगर इन फिल्मों के बीच भी ये फिल्म सिनेमाघरों में टिकी रही। जहां बाकी फिल्में अब सिनेमाघरों से लगभग गायब हो चुकी हैं, वहीं ‘हनुमान अंश’ लगातार कमाई कर रही है।

40 दिनों में दुनियाभर में कमाये 300 करोड़

40 दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में 300.25 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। इसमें भारत से 280 करोड़ रुपये ग्रॉस और विदेशों से 20.25 करोड़ रुपये की कमाई शामिल है। सैकनिल्क के मुताबिक, नीब करौरी बाबा पर आधारित इस फिल्म ने 41वें दिन 6 करोड़ रुपये कमाए। यह 40वें दिन की 8.25 करोड़ रुपये की कमाई से 27.3 फीसदी कम है। मंगलवार को सस्ते टिकटों का फायदा फिल्म की कमाई को मिला।

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विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी ‘हनुमान अंश’ ने महज 355 शोज में 10 लाख रुपये की कमाई के साथ शुरुआत की थी। पहले हफ्ते में फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली। ‘बटवारा’ और ‘अवारा पागल 2’ के लिए सिनेमाघरों में जगह बनाए जाने के चलते ‘हनुमान अंश’ के शोज घटकर सिर्फ 29 रह गए और फिल्म की कमाई 4 लाख रुपये तक पहुंच गई।

हालांकि, इसके बाद फिल्म को नई जिंदगी मिली। मेकर्स ने खुद फिल्म को प्रमोट करने की जिम्मेदारी संभाली और अलग-अलग शहरों के सिनेमाघरों में जाकर दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर जागरूकता बढ़ाई। बड़ा बदलाव तब आया जब लीड एक्टर शोभिनव सत्या और निर्देशक विशाल चतुर्वेदी सूरत के एक थिएटर पहुंचे। वहां दर्शकों से मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स को देखकर थिएटर मालिक ने फिल्म के शोज बढ़ाने का फैसला किया।

धीरे-धीरे दर्शकों की जुबानी तारीफ का असर बॉक्स ऑफिस पर भी दिखने लगा। तीसरे हफ्ते तक ‘हनुमान अंश’ के शोज और कमाई में जबरदस्त उछाल आया। सनी देओल की ‘बटवारा’ के कमजोर प्रदर्शन और ‘हनुमान अंश’ की बढ़ती मांग के बीच फिल्म के शोज 29 से बढ़कर 19वें दिन 1,847 हो गए।

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इसके बाद फिल्म ने ट्रेड को चौंकाना जारी रखा। चौथे रविवार को ‘हनुमान अंश’ ने 5,363 शोज में 12.75 करोड़ रुपये कमाए। हाल के रविवार को फिल्म की कमाई और भी बढ़ी और इसने 8,902 शोज में 22.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

‘टॉक्सिक’ और ‘मिर्जापुर: द मूवी’ की रिलीज के बाद एक बार फिर ‘हनुमान अंश’ के स्क्रीन काउंट में कमी आई। इसके बावजूद फिल्म ने दोनों फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी।

‘हनुमान अंश’ इस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। इससे आगे ‘धुरंधर 2’ करीब 1,813 करोड़ रुपये और ‘बॉर्डर 2’ करीब 450 करोड़ रुपये की कमाई के साथ हैं।