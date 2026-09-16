Hanuman Ansh Box Office Collection Day 40: विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी भक्ति पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर एक और बड़ा मुकाम हासिल करने वाली है। फिल्म ने 40 दिनों में दुनियाभर में 291.40 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। अब इसे 300 करोड़ क्लब में शामिल होने के लिए 9 करोड़ रुपये से भी कम की कमाई की जरूरत है। फिल्म ने भारत में 272.90 करोड़ रुपये ग्रॉस और 231.13 करोड़ रुपये नेट कमाए हैं।

‘हनुमान अंश’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने अपने छठे मंगलवार यानी रिलीज के 40वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ रुपये और विदेशों में 2 करोड़ रुपये कमाए। इसके साथ ही विदेशों में फिल्म की कुल कमाई 18.50 करोड़ रुपये हो गई है। फिल्म की इंटरनेशनल रिलीज 11 सितंबर को हुई थी।

भारत में फिल्म की कमाई छठे सोमवार के मुकाबले मंगलवार को भी 10 करोड़ रुपये ही रही। दोनों दिनों में फिल्म के करीब 9,100 शो हुए।

‘हनुमान अंश’ ने पिछले वीकेंड एक नया रिकॉर्ड बनाया। फिल्म ने किसी भी भारतीय फिल्म के मुकाबले छठे वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने तीन दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 51.50 करोड़ रुपये कमाए। इसमें छठे रविवार यानी 38वें दिन 22.50 करोड़ रुपये, शनिवार यानी 37वें दिन 18.50 करोड़ रुपये और शुक्रवार यानी 36वें दिन 10.50 करोड़ रुपये शामिल हैं।

हालांकि, फिल्म की टक्कर हाल ही में रिलीज हुई हिंदी क्राइम थ्रिलर ‘हैवान’ से हो रही है। बावजूद इसके ‘हनुमान अंश’ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कोई कमी नहीं आ रही है। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी ‘हैवान’ में सैफ अली खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स मुख्य भूमिका में हैं। इसके बावजूद ‘हनुमान अंश’ ने सोमवार को 1,400 से ज्यादा नए स्क्रीन्स पर कब्जा कर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। फिल्म ने सोमवार और मंगलवार को 10-10 करोड़ रुपये कमाए, जबकि ‘हैवान’ दोनों दिनों में करीब 70-70 लाख रुपये ही कमा पाई।

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‘हनुमान अंश’ की टक्कर ‘मिर्जापुर: द मूवी’ से भी है। गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अली फजल मुख्य भूमिका में हैं। ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने अपने दूसरे सोमवार और मंगलवार को 5.50-5.50 करोड़ रुपये कमाए, जो ‘हनुमान अंश’ की कमाई से लगभग आधी है।

अब ‘दायरा’ से भी होगी ‘हनुमान अंश’ की टक्कर

18 सितंबर को ‘हनुमान अंश’ के सामने दो नई फिल्मों की चुनौती होगी। इनमें मेघना गुलजार की करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर पुलिस ड्रामा ‘दायरा’ और दूसरी फिल्म कुणाल खेमू की स्पाई कॉमेडी ‘वाइब’ है।

2 करोड़ का बजट और रिटर्न 12,740 फीसदी

फिल्म की कमाई ने इसे बजट के मुकाबले कमाई के मामले में आदित्य धर की 2025 में रिलीज हुई रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर’ से भी आगे पहुंचा दिया है। करीब 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी ‘हनुमान अंश’ ने दुनियाभर में 145 गुना से ज्यादा कमाई कर ली है। यानी फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज्यादा पैसा कमाया है। इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (ROI) करीब 12,740 फीसदी बताया जा रहा है।