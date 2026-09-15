Hanuman Ansh Box Office Collection Day 39: विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ में नीब करौरी बाबा के जीवन को दिखाया गया है। फिल्म को माउथ पब्लिसिटी का भरपूर फायदा मिल रहा है। शुरुआती हफ्तों में इसकी कमाई बेहद कम थी, लेकिन अब ये फिल्म रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर 2’ को पीछे छोड़ रही है।

‘धुरंधर: द रिवेंज’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म से कई ज्यादा था। लेकिन ‘हनुमान अंश’ ने छठे सोमवार को ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की कमाई से 7 गुना ज्यादा बिजनेस किया है।

सोमवार को ‘हनुमान अंश’ ने 9,198 शोज के जरिए भारत में 8.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म की घरेलू कमाई 222.88 करोड़ रुपये हो गई है। इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब 279.80 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

वहीं, बात ‘धुरंधर 2’ की करें तो फिल्म ने छठे सोमवार 2,808 शोज से 1.05 करोड़ रुपये कमाए थे। फिल्म अब अपने सिनेमाघरों के सफर के आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। इससे पहले आई ‘धुरंधर’ (2025) ने सिनेमाघरों में अपने छठे सोमवार को 5,318 शोज के जरिए 2.35 करोड़ रुपये कमाए थे।

‘धुरंधर’ ने कुल मिलाकर भारत में 840.20 करोड़ रुपये और दुनियाभर में 1,307.35 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं इसके सीक्वल ने सिनेमाघरों में अपना सफर पूरा करते हुए भारत में 1,149.30 करोड़ रुपये नेट और दुनियाभर में 1,813.39 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

हिंदी मार्केट में इतनी रही ऑक्यूपेंसी

सोमवार को ‘हनुमान अंश’ के हिंदी मार्केट में कुल ऑक्यूपेंसी 26.04 फीसदी रही। सुबह के शोज में 16.85 फीसदी ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। दोपहर में यह बढ़कर 27.54 फीसदी और शाम के शोज में 30.54 फीसदी हो गई। रात के शोज में ऑक्यूपेंसी थोड़ी गिरकर 29.23 फीसदी रही।

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‘हैवान’ और ‘मिर्जापुर: द मूवी’ से भी आगे

सोमवार को ‘हनुमान अंश’ ने निर्देशक प्रियदर्शन की ‘हैवान’ से भी करीब 11 गुना ज्यादा कमाई की। सैफ अली खान और अक्षय कुमार स्टारर यह क्राइम थ्रिलर रिलीज के चौथे दिन सिर्फ 70 लाख रुपये ही कमा सकी। फिल्म ने 3,265 शोज से यह कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर कमजोर प्रदर्शन करती नजर आ रही है।

वहीं, ‘हनुमान अंश’ ने गुरमीत सिंह की ‘मिर्जापुर: द मूवी’ को भी पीछे छोड़ दिया। ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने सोमवार को 7,014 शोज के जरिए 5.50 करोड़ रुपये कमाए।

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7 अगस्त, शुक्रवार को रिलीज होने के बाद ‘हनुमान अंश’ की भारत में नेट कमाई लगातार 15 दिनों तक 50 लाख रुपये से नीचे रही थी। इसके बाद फिल्म की कमाई में अचानक बड़ा उछाल देखने को मिला और कुछ दिनों में कलेक्शन 22 करोड़ रुपये से भी ज्यादा पहुंच गया।

फिल्म में शोभिनाव सत्य, विहान शेडगे, चंदन के आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी और गुलशन पांडे अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी और पटकथा निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने ही लिखी है।