विशाल चतुर्वेदी की धार्मिक फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने आखिरकार 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। आज के समय में बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्मों के लिए घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड में ही 100 करोड़ रुपये कमाना आम बात हो गई है। लेकिन नीब करौरी बाबा की बायोपिक ने बिना किसी बड़े स्टार और 2 करोड़ रुपये से भी कम के बजट में यह कमाल किया है। फिल्म को इस मुकाम तक पहुंचने में 30 दिन से ज्यादा का समय लगा, लेकिन धीरे-धीरे इसने कई बड़ी भारतीय फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए 100 करोड़ क्लब में जगह बना ली है।

अपने पांचवें रविवार यानी 31वें दिन ‘हनुमान अंश’ ने अब तक 82 लाख रुपये की कमाई कर ली है। इसी के साथ फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है। भारत में फिल्म की कुल कमाई अब 100.20 करोड़ रुपये हो गई है। पांचवें शनिवार यानी 30वें दिन के अंत तक फिल्म 100 करोड़ के बेहद करीब पहुंच गई थी और इसकी कुल कमाई 99.38 करोड़ रुपये थी।

यह भी पढ़ें: Mirzapur The Movie Box Office Day 2: बॉक्स ऑफिस पर तेज हुई ‘मिर्जापुर द मूवी’ की रफ्तार, 2 दिन में फिल्म की कमाई 50 करोड़ के पार

सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पांचवें शुक्रवार यानी 29वें दिन 10 करोड़ रुपये कमाए थे। इसके मुकाबले पांचवें शनिवार को फिल्म ने 65 फीसदी की बढ़त के साथ 16.50 करोड़ रुपये कमाए। यह कमाई भारत में 6055 स्क्रीन्स से हुई। वहीं जन्माष्टमी की छुट्टी के बावजूद शुक्रवार की कमाई में मामूली गिरावट देखने को मिली थी। चौथे गुरुवार यानी 28वें दिन फिल्म ने 11 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि शुक्रवार को इसकी कमाई 10 करोड़ रुपये रही।

‘मिर्जापुर: द मूवी’ से मिली टक्कर

पिछले शुक्रवार से ‘हनुमान अंश’ को गुरमीत सिंह की एक्शन क्राइम थ्रिलर ‘मिर्जापुर: द मूवी’ से चुनौती मिली है। ‘मिर्जापुर: द मूवी’ को पूरे भारत में 11,135 शोज के साथ बड़े स्तर पर रिलीज किया गया। फिल्म ने शुक्रवार को 25.75 करोड़ रुपये की ओपनिंग की। इसके बाद पहले शनिवार को शोज की संख्या बढ़कर 11,256 हुई और फिल्म ने 32 करोड़ रुपये कमाए।

बता दें कि ‘हनुमान अंश’ में नीब करौरी बाबा का किरदार शोभिनव सत्य ने निभाया है। फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में बिना किसी खास प्रचार के रिलीज हुई थी। इसे सिर्फ 25 स्क्रीन्स मिली थीं और ओपनिंग डे पर फिल्म ने केवल 10 लाख रुपये कमाए। पहले हफ्ते में फिल्म की कुल कमाई 1.08 करोड़ रुपये रही। इसके बाद दूसरे हफ्ते में कमाई गिरकर सिर्फ 40 लाख रुपये रह गई।

यह भी पढ़ें: Bigg Boss 20 Contestants List: आम्रपाली दुबे से मैरी कॉम तक, सलमान खान के शो में शामिल हो सकते हैं ये सेलेब्स; देखें पूरी लिस्ट