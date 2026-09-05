विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ जल्द ही 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन करने वाली है। फिल्म ने धीमी शुरूआत के बाद जो गति पकड़ी है वो रफ्तार दूर-दूर तक थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। फिल्म ने 29वें दिन करीब 10 करोड़ रुपये की कमाई की।

फिल्म ‘हनुमान अंश’ 7 अगस्त को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। महज 350 शोज के साथ रिलीज हुई इस फिल्म के सामने एक वक्त ऐसा भी आया, जब थिएटर्स में इसके सिर्फ 25 शोज ही बचे थे।

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‘हनुमान अंश’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ‘हनुमान अंश’ के 29वें दिन कलेक्शन की बात करें तो ट्रेड ट्रैकर वैब साइट सैकनिल्क के मुताबिक, हनुमान अंश ने 5055 शोज से 10 करोड़ की नेट कमाई की। इसके साथ ही अब तक भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 97.77 करोड़ रुपये और कुल नेट कलेक्शन 82.88 करोड़ रुपये हो गया है।

100 करोड़ से कितना दूर फिल्म ‘हनुमान अंश’

यानी कि फिल्म मुश्किल से अब अपना 100 करोड़ का कलेक्शन पूरा करने से सिर्फ 2 करोड़ रुपये दूर है। महज 2 करोड़ रुपये के बजट में ये फिल्म बन कर तैयार की गई थी। ट्रेड एनालिस्ट्स का ये भी कहना था कि मिर्जापुर द मूवी के रिलीज से फिल्म के कलेक्शन पर असर पड़ सकता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने ‘टॉक्सिक’, ‘मिर्जापुर: द मूवी’ को कड़ी टक्कर देते हुए 29वें दिन भी ताबड़तोड़ कमाई जारी रखी।

कई बड़े सेलिब्रिटीज ने भी किया फिल्म को पसंद

दर्शकों के प्यार और पसंद ने फिल्म की किस्मत बदल दी। फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ के जरिए अच्छी पब्लिसिटी मिली जिसके बाद फिल्म ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया। आम जनता से लेकर कई सेलिब्रिटीज भी फिल्म की तारीफ करते दिखाई दिए। कंगना रनौत, मधुर भंडारकर, वीरेंद्र सहवाग समेत कई लोगों ने फिल्म को बेहतरीन बताते हुए दर्शकों से फिल्म देखने की बात कही थी।

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10 साल में लिखी फिल्म की कहानी

फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी का कहना है कि उन्हें फिल्म के लिए बॉलीवुड से किसी तरह की मदद नहीं मिली। इसके बावजूद दर्शकों ने फिल्म को पसंद किया और इसी समर्थन की बदौलत ‘हनुमान अंश’ सुपरहिट साबित हुई। हनुमान अंश नैनीताल के नीब करौरी बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म है जिसे लिखने में निर्देशक-लेखक विशाल चतुर्वेदी को करीब 10 साल का समय लगा था।