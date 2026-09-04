‘हनुमान अंश’ ने शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की थी, लेकिन अब ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट फिल्मों में शामिल हो गई है। फिल्म की कमाई में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। फिल्म ने यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ को भी पीछे छोड़ दिया है।

ये फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, भक्ति पर आधारित इस फिल्म ने 28वें दिन यानी गुरुवार को भारत में करीब 11 करोड़ रुपये नेट की कमाई की। फिल्म को बुधवार के 7.75 करोड़ रुपये के मुकाबले करीब 41.9 प्रतिशत का उछाल मिला। गुरुवार को फिल्म के लिए 7,055 शो रखे गए थे।

गुरुवार की कमाई के बाद ‘हनुमान अंश’ का भारत में कुल नेट कलेक्शन 72.88 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 85.97 करोड़ रुपये पहुंच गया है। वहीं, यश की टटॉक्सिक’ ने गुरुवार को 4.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। खास बात यह है कि ‘टॉक्सिक’ के गुरुवार को 10,863 शो थे, जो ‘हनुमान अंश’ से काफी अधिक थे, इसके बावजूद फिल्म की कमाई कम रही।

विदेशों में भी पहुंचेगी ‘हनुमान अंश’

फिल्म की शानदार घरेलू कमाई के बाद अब इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी रिलीज करने की तैयारी है। होम्बले फिल्म्स ने ऐलान किया है कि उसकी कंपनी होम्बले ओवरसीज ‘हनुमान अंश’ का इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन संभालेगी।

फिल्म को 11 सितंबर 2026 को विदेशी बाजारों में रिलीज किया जाएगा। इसके साथ ही नीम करोली बाबा की कहानी अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक भी पहुंचेगी।