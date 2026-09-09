‘हनुमान अंश’ इस समय बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही है। बॉलीवुड में भी इस फिल्म की गूंज अब शानदार तरीके से पहुंच चुकी है। फिल्म में नीब करौरी बाबा के किरदार में दिखाई दिए शोभिनव सत्या कई इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि फिल्म के लिए पहली पसंद वह कभी नहीं थे।

अब एक और दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए एक्टर ने बताया कि गांव में शूटिंग के दौरान उन्हें वहां के लोग सच में बाबा समझने लगे थे। साथ ही उन्हें एक आध्यात्मिक गुरु के किरदार निभाने में डर भी लग रहा था।

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मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे शोभिनव सत्या

करीब 169 करोड़ कमा चुकी फिल्म ‘हनुमान अंश’ के लिए शोभिनव सत्या कभी मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे। वह फिल्म में डायरेक्शन के जरिए जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि बाबा की कृपा से वह इस फिल्म में रातोंरात बतौर लीड एक्टर जुड़े और बाकी जो हुआ वह अपने आप में इतिहास बन गया।

गांव के लोग समझने लगे असली बाबा

दैनिक जागरण से बात करते हुए शोभिनव सत्या ने बताया कि जब शूटिंग लोकेशन पर लोग उन्हें ‘बाबा’ कहकर बुलाने लगे तो उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा।

उन्होंने कहा, “जब शूटिंग शुरू हुई तो मैं मंदिर गया। वहां मौजूद लोग ‘बाबा, बाबा’ कहकर जयकारे लगाने लगे। यह पहला दिन था और मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि मैं इस किरदार से जुड़ पा रहा हूं या नहीं। लेकिन दूसरे दिन जब पूरी टीम बेस पर चली गई और मैं मंदिर में अकेला रह गया, तब मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ।”

शोभिनव सत्या- लोग मुझसे आशीर्वाद मांगने लगे

उन्होंने बताया, “मैं वहां बैठा हुआ था, तभी किसी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं कुछ खाना चाहूंगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने उनसे लहसुन, नमक और रोटी लाने के लिए कहा। गांव से मेरे लिए ये चीजें लाई गईं और मैंने वहीं बैठकर खाना खाया। इसके बाद मेरे साथ ऐसी कई घटनाएं होती रहीं।”

“मैंने जानबूझकर इनमें से कुछ भी नहीं किया था, लेकिन सब कुछ अपने आप होता चला गया। यहां तक कि जब लोग मुझसे आशीर्वाद मांगने लगे तो मैं उन्हें आशीर्वाद भी देने लगा। इन अनुभवों के बाद मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ गया।” एक्टर ने कहा

शोभिनव ने इस बातचीत के दौरान ये भी बताया कि उन्हें शुरूआत में ये किरदार करने में काफी डर लग रहा था। उन्हें डर था कि क्या वह ये कर पाएंगे या नहीं।

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शोभिनव सत्या के मन मे किस बात का था डर

एक्टर बताते हैं- “मेरे मन में एक डर था, क्योंकि मैं खुद भी एक आस्तिक हूं। मुझे डर लग रहा था कि भविष्य में लोग यह न कहने लगें, “ये कौन-सा बाबा ले लिया है?” ये सारी बातें मेरे मन में चल रही थीं। तो सर ने मुझे शांत किया और कहा कि मुझे बस अपना परफॉर्म करना है, बाकी सब वह संभाल लेंगे।”

बता दें कि फिल्म ‘हनुमान अंश’ सिर्फ दो करोड़ रुपये के बजट में बनकर तैयार हुई थी और दूसरे हफ्ते तक फ्लॉप कैटेगरी में जाने वाली थी। तीसरे हफ्ते में ये फिल्म दर्शकों की नजरों में आने लगी और धीरे-धीरे थिएटर्स हाउसफुल होने लगे। फिल्म 7 अगस्त को रिलीज हुई थी और अब एक महीने बाद करीब 169 करोड़ रुपये की कमाई कर सुपरहिट फिल्म बन चुकी है। फिल्म में नीब करौरी बाबा की कहानी को दिखाया गया है।