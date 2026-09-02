सिनेमा से जुड़े लोग या मनोरंजन में रुचि रखने वालों को ‘स्लीपर हिट’ और ‘वर्ड ऑफ माउथ सक्सेस’ के बारे में पता होगा। ‘स्लीपर हिट’ शब्द का इस्तेमाल उन फिल्मों के लिए किया जाता है जो बिना किसी बड़े प्रमोशन या स्टार कास्ट के बहुत धीमी शुरुआत करती हैं, लेकिन बाद में सिनेमाघरों में लंबे समय तक बनी रहती हैं। ‘वर्ड ऑफ माउथ सक्सेस’ यानी जब फिल्म की तारीफ दर्शक करना शुरू करते हैं और धीरे-धीरे सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ बढ़ने लगती है। ‘हनुमान अंश’ के ऊपर ये दोनों ही शब्द बिल्कुल फिट बैठते हैं। बिना प्रमोशन, बड़े स्टार कास्ट और शोर-शराबे के करीब 26 दिन पहले रिलीज हुई यह फिल्म अब दर्शकों के बीच घर कर गई है। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और करीब 2 करोड़ रुपये में बनी यह फिल्म 50 करोड़ के पार पहुंच गई है। कोई इसे हनुमान जी कृपा, तो कोई नीब करौरी बाबा का चमत्कार बता रहा है।

असली अध्यात्म और भक्ति क्या है

‘हनुमान अंश’ नीब करौरी बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म है, जो बीसवीं शताब्दी के एक महान हिंदू संत और हनुमान जी के अनन्य उपासक थे। फिल्म की कहानी उनके शुरुआती जीवन पर ही आधारित है। बड़ी ही बारीकी से उनके जीवन से जुड़े पहलुओं को सिनेमाई पर्दे पर उकेरा गया है। यह कहानी 12 वर्ष के बच्चे लक्ष्मी नारायण शर्मा की है, जिसकी एक तलाश उसे अध्यात्म की ओर ले जाती है। मां की मृत्यु के बाद उनकी तलाश में यह सोचकर घर छोड़ देता है कि, अगर वह ईश्वर को खोज लेगा तो शायद मां दोबारा मिल जाएगी। यह तलाश मंदिरों, जंगलों, नदियों और गांवों से गुजरती हुई एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा तक पहुंचती है।

लक्ष्मी नारायण यानी नीब करौरी बाबा जैसे-जैसे बड़े होते हैं उनकी यह खोज बदलती जाती है और उनकी आध्यात्मिक यात्रा मानव सेवा में बदल जाती है। फिल्म के जरिए यही समझाने की कोशिश की गई है कि आध्यात्मिकता केवल पूजा-पाठ, चमत्कार या मंदिर तक सीमित नहीं है। असली भक्ति दूसरे के प्रति सरल व्यवहार, जरूरतमंद की मदद और समाज के लिए प्रेम है। उनकी अध्यात्मिक यात्रा धीरे-धीरे आस्था, प्रेम, समर्पण और सेवा की ओर चलने लगती है। ईश्वर की भक्ति का वास्तविक अर्थ मानव सेवा और करुणा में है। असल में अध्यात्म को समझने के लिए भक्ति में उतरना जरूरी है। असली भक्ति नकारात्मक और अंधकार में डूबे हुए को निर्जीव करने में है।

उपदेश से ज्यादा अनुभव मिलता है

फिल्म में तेज रफ्तार वाली कहानी नहीं मिलने वाली और न ही हर मोड़ पर कोई बड़ा ट्विस्ट मिलने वाला है। कहानी धीरे-धीरे आगे बढ़ती है। अगर आप शांत, भावनात्मक और आध्यात्मिक फिल्में पसंद करते हैं तो इसका धीमा नैरेटिव आपको पसंद आ सकता है। जब भी किसी आध्यात्मिक पुरुष के जीवन से जुड़ी कहानी को फिल्मों के जरिए बताया जाता है, तो इसी तरह फिल्माना बेहतर माना जाता है। फिल्म में दर्शक को उपदेश देने से ज्यादा अनुभव कराने की कोशिश की गई है। कई जगह संवाद से ज्यादा भाव, वातावरण और किरदार का व्यवहार महत्वपूर्ण हो जाता है। फिल्म एक लय में चलती है, हर एक संवाद को बेहद ही साधारण तरीके से बताया गया है।

डायरेक्शन कैसा है

फिल्म की कहानी को पर्दे पर किस तरह बुनना है, हर अभिनेता को उसके किरदार में कैसे रमाना है, सेट कैसा होना चाहिए और ऐसा क्या फिल्माया जाए जो दर्शकों के दिल में घर कर जाए, असल में यह काम एक निर्देशक का ही होता है। ‘हनुमान अंश’ का निर्देशन कुछ इसी तरह का है, जिसका निर्देशन और लेखन का काम विशाल चतुर्वेदी ने किया है। उन्होंने फिल्म को भव्य बनाने से ज्यादा मानवीय रखने की कोशिश की है। फिल्म एक लय में चलती है, हर एक संवाद को बेहद ही साधारण तरीके से बताया गया है। फिल्म में VFX या किसी भी किरदार को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने बजाए हर किरदार को अनुभव और व्यवहार के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है।

नीब करौरी बाबा के किरदार में कितना फिट बैठते हैं शॉबिनॉव सतैया

इस पूरे फिल्म का मुख्य चेहरा शॉबिनॉव सतैया हैं, जिन्होंने नीब करौरी बाबा का किरदार निभाया है। फिल्म में उनके किरदार को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने बाबा के किरदार को निभाया नहीं बल्कि जिया है। शॉबिनॉव सतैया का बेहद ही शांत, सहज और संयमित किरदार, जिसकी आंखों के भाव, चुप्पी और बॉडी लैंग्वेज कई जगह संवाद से ज्यादा काम करती है।

बाल लक्ष्मी नारायण शर्मा कौन है

विहान शेडगे ने नीब करौरी बाबा के बाल रूप का किरदार निभाया है, जो कमाल का है। फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक विहान शेडगे का किरदार है, क्योंकि इसी बाल रूप में बाबा के भीतर के सवाल, आध्यात्मिक तलाश और आगे चलकर संत बनने की जमीन तैयार होती है और इसे विहान शेडगे ने बेहद ही शानदार तरीके से निभाया है। फिल्म में लगभग हर अभिनेता और अभिनेत्री ने अपने किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाया है। शायद ही कोई ऐसा किरदार हो जिसमें कोई कमी ढूंढ पाएं।

गानों में आध्यात्मिकता

जहां एक ओर अभिनेताओं ने जान फूंकी है, तो वहीं फिल्म के गानों ने दर्शकों के दिल पर अलग ही छाप छोड़ा है। फिल्म के बैकग्राउंड में ‘सीता राम’ की आवाज दर्शकों को एक मानसिक शांति देने का काम करती है। एक ओर जहां ‘सीता राम’ की सुरीली आवाज भावविभोर करती है, तो वहीं दूसरी ओर ‘शंभू शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय’ आत्मिक शांति देने का काम करता है।

‘मैंने तेरे ही भरोसे’ में जहां बुंदेली प्रेम दिखता है तो वहीं, ‘पार्वती’ गाने में महादेव और माता गौरा के प्रति नीम करौरी बाबा का उनसे आत्मलगाव भी दर्शाता है। ‘मैंने तेरे ही भरोसे’ गाने को बुंदेलखंड के नेत्रहीन लोक गायक सुनील लोधी ने अपनी आवाज दी है। वहीं, पार्वती गाने को साधु तिवारी ने गाया है।

फिल्म में चमत्कार से बढ़कर क्या है

नीम करौरी बाबा के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। फिल्म में आपको बाबा के कई चमत्कार भी नजर आएंगे। लेकिन इन चमत्कारों में असली भक्ति नजर आएगी। भगवान की असली भक्ति समाज का कल्याण और हर जीव के प्रति सच्ची निष्ठा रखना है। इस फिल्म में सबसे मूल बात यही बताई गई है, आपकी भक्ति कितनी सच्ची और निष्ठावान है यह दूसरे के प्रति आपके व्यवहार पता चलता है। चाहे वह मनुष्य हो, प्रकृति हो या इस धरती की कोई अन्य जीव-जंतु।

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