साउथ इंडियन एक्ट्रेस और टीवी में बाल कलाकार के रूप में काम कर चुकीं हंसिका मोटवानी की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें ऑनलाइन लीक कर दी गईं। तस्वीरों में हंसिका टु पीस बिकिनी पहने मिरर से सेल्फी लेती दिख रही हैं। एक्ट्रेस की ये तस्वीरें लीक कर दी गई। इसके बाद हंसिका ने ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए अपने फैन्स को बताया कि उनका फोन हैक हो गया है। साथ ही ट्विटर भी हैक कर लिया गया है।

ऐसे में कोई भी मेसेज उनको आए तो उसे नजरअंदाज करिएगा। एक्ट्रेस की और भी कई तस्वीरे सोशल मीडिया पर सामने आईं। ट्विटर पर आईं इन तस्वीरों पर रिपोर्ट मार्क किया गया। बाद में ये सारी तस्वीरें ट्वीटर से हटाई गईं। एक इंस्टाग्राम चैनल से भी हंसिका की कुछ तस्वीरें लीक की जा रही थीं, बाद में वहां अपलोड हो रही तस्वीरों को भी हटाया गया। हालांकि हंसिका ने साफ तौर पर कहा कि तस्वीरों में जो लड़की दिखाई दे रही हैं वह वो नहीं हैं। यह उनके चेहरे से मेल खाती लड़की है। इससे उनके नाम का गलत फायदा उठाया जा रहा है। फिलहाल एक्ट्रेस ने पुलिस में अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

Phone n Twitter hacked please don’t respond to any random messages . My back end team is working on getting things in control.

— Hansika (@ihansika) January 23, 2019