मरती हुई बच्ची के लिए बॉलीवुड डायरेक्टर ने मांगी मदद, उमड़ पड़े सोशल मीडिया यूजर्स

बॉलीवुड डायरेक्टर हंसल मेहता अपनी बेहतरीन फिल्मों के लिए काफी मशहूर हैं। वहीं हंसल मेहता नेकी के काम में भी हमेशा आगे रहने वालों में से हैं। हंसल मेहता इन दिनों एक बच्ची की मदद करने को लेकर खबरों में हैं। दरअसल, यह बच्ची कॉमा में हैं वहीं वह जिंदगी और मौत के बीच खड़ी है। इसके चलते हंसल मेहता ने बच्ची और उसके स्वास्थय को लेकर एक ट्वीट किया है। हंसल मेहता अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखते हैं, ‘मैं इस बच्ची के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्टा करने की कोशिश कर रहा हूं। मेघना जो कॉमा में है, अपनी जिंदगी की लड़ाई ICU में लड़ रही है। 4 दिन के अंदर-अंदर पैसे जुटाने हैं। मैं चाहता हूं हम सब इस बाबत बच्ची की मदद करें। क्या आप मुझसे जुड़ सकते हैं ? ताकि हम इस नन्ही जान तो बचा सकें?’

10 साल की मेघना की दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया है। इससे बच्ची के लीवर और फेफड़ों पर भी गहरा असर पड़ रहा है। मेघना की हालत कफी क्रिटिकल हो गई है जिसकी वजह से उसे ICU में रखा गया है। बच्ची के रिकवरी करने के चांस हैं लेकिन बच्ची के पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि वह मेघना की जान बचा सके। मेघना के पिता के पास जो भी था वह इलाज के लिए बेच दिया। अब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा है। ऐसे में मेघना और उसके पिता लाचार हैं। मेघना के यूरेन में लगातार खून बह रहा है जो कि बहुत पीढ़ादाई है। वहीं मेघना की आंखें भी पीली हो चुकी हैं। ऐसे में हंसल मेहता ने इस बच्ची को बचाने के लिए एक कैंपेन चलाया है। इसी कैंपेन का लिंक शेयर करते हुए हंसल मेहता अपने ट्वीट में लिखते हैं कि जिनसे जितना हो सके बच्ची के इलाज के लिए पैसा दे सकता है।

इसके बाद ट्विटर यूजर्स ने हंसल मेहता के द्वारा शेयर किए इस पोस्ट को गंभीरता से लिया। साथ ही लोगों ने पोस्ट पर कमेंट करना भी शुरू कर दिया। कई यूजर्स ने बच्ची की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। कुछ यूजर्स ने तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए पूछना भी शुरू कर दिया।

I'm trying to raise as much money as possible for little Megha who is in a coma, fighting for her life in the ICU. The money needs to be raised in less than 4 days and I want to do all i can to help. Can you join me in helping this little girl? https://t.co/tFNsvToGuV

— Hansal Mehta (@mehtahansal) April 11, 2018