Hansal Mehta: बॉलीवुड डायरेक्टर हंसल मेहता ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट कर सोशल मीडिया यूजर से तीन सवाल किए। अपने सवाल में फिल्ममेकर ने पूछा अर्णब और तांडव? दोनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? अगला सवाल उन्होंने किया- राहुल कंवल या अभिषेक बनर्जी? कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है? और तीसरे सवाल में उन्होंने पूछा-दीप सिद्धू या मोहम्मद जीशान आय्यूब?

इस पर लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए। यूजर्स कमेंट कर जवाब देने लगे-अर्णब का तांडव। तो किसी ने कहा-यूं कि सर अर्णब तो हर वक्त तांडव ही करते रहते हैं। एक बोला- तांडव हार्मलेस है लेकिवन अर्णब। अधूरी पंक्ति नाम के अकाउंट से कमेंट सामने आया- एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होने के नाते आप अपना काम करते रहें सर। आज कल के ज्यादातर दर्शकों की औकात बहुत छोटी और सस्ती हो गई है। कई बार मुझे ऐसा फील हुआ है।

समर्पिता दास नाम की एक महिला यूजर ने पूछा किस अभिषेक बनर्जी की बात कर रहे हैं आप- ममता बनर्जी के भतीजे या फिर एक्टर की? इस बीच ज्यादातर लोगों ने राहुल कंवल का नाम लिया। दीप सिद्धू और जीशान के कंपेरेजन पर लोग कहने लगे- अरे ये कैसी तुलना है? तो एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा- कम से कम जीशान के साथ ऐसा मत करो बेहतर व्यक्ति तो दो तुलना के लिए। एक यूजर ने कहा- ऑफ कोर्ज जीशान, नो वन किल्ड जैसिका नहीं देखी क्या?

Arnab or Tandav? Which is more dangerous?

— Hansal Mehta (@mehtahansal) January 27, 2021