Eid ul Fitr 2023: ईद पर वायरल हुआ पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर का लुक, जानिए नेट वर्थ और बॉयफ्रेंड

Hania Aamir: पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो ‘नाटू नाटू’ गाने पर डांस करती दिख रही थीं।

Pakistani Actress Hania Aamir (Photo- Instagram)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram