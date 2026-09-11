पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने अपनी आलोचना करने वालों को अपने पहले रैप सॉन्ग ‘Pablo’ के जरिए जवाब दिया है। जी हां! हानिया ने अपना रैप सॉन्ग रिलीज किया है, जो करीब दो मिनट का है। इस गाने में जिस चीज ने सबको हैरान किया है वो है राखी सावंत का संदेश।

इस पंजाबी हिप-हॉप गाने को हानिया ने खुद लिखा और कंपोज किया है। गाने में उन्होंने अपने लुक, पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल और अपनी पसंद को लेकर होने वाली आलोचनाओं पर बात की है। खास बात यह है कि गाने के आखिर में राखी सावंत की आवाज में एक मैसेज सुनाई देता है कि वो हानिया का समर्थन करती हैं।

गाने में करीब 1:40 मिनट पर राखी सावंत की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वह हानिया का हौसला बढ़ाती हैं। हालांकि राखी म्यूजिक वीडियो में नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन आवाज को गाने में शामिल किया गया है। उनका यह छोटा-सा हिस्सा गाने की सबसे ज्यादा चर्चा वाली चीजों में से एक बन गया है।

इस रैप सॉन्ग की शुरुआत पियानो की धुन से होती है। इसके बाद हानिया अपने आलोचकों को जवाब देते हुए रैप शुरू करती हैं। पूरे गाने में हानिया उन कमेंट्स का जिक्र करती हैं, जो उन्हें उनके लुक्स, पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल और अपनी जिंदगी जीने के तरीके को लेकर सुनने पड़ते हैं।

गाने में हानिया ने उन लोगों को जवाब दिया है, जो उन्हें ‘फेक’ कहते हैं। वह कहती हैं कि अगर लोगों को सच में उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर वे उनकी हर बात और हर कदम पर नजर क्यों रखते हैं?

गाने की एक लाइन का मतलब है कि हानिया अपनी जिंदगी में खुश हैं, लेकिन उनके आलोचक लगातार उनमें कमियां निकालते रहते हैं और उनसे उलझने का कोई न कोई मौका ढूंढते रहते हैं।

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गाने के एक हिस्से में हानिया ने कहती हैं कि उनके अंदाज की चर्चा भारत तक हो रही है। उनका कहना है कि जहां कुछ लोग उनके खिलाफ बातें करने में लगे हैं, वहीं वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही हैं। हानिया यह भी कहती हैं कि वह ज्यादा इंटरव्यू नहीं देतीं, फिर भी वह लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं।

गाने में राखी सावंत की आवाज

गाने के आखिर में अचानक राखी सावंत की आवाज सुनाई देती है। जिसमें वो कहती हैं, हानिया मेरी जाना, इतना टेंशन नहीं लेने का। समझ गई हानिया, तुम हो शेरनी…”