Haiwaan Trailer Release: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार अंदाज बिल्कुल अलग है। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म ‘हैवान’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसकी झलकियां फिल्म को एक डार्क, रहस्यमयी और सस्पेंस से भरपूर कहानी के तौर पर पेश करती हैं। 2 मिनट 34 सेकंड के ट्रेलर में मेकर्स ने कहानी के बड़े राज खोलने के बजाय दर्शकों के मन में कई सवाल छोड़ने की कोशिश की है।

ट्रेलर की शुरुआत से ही शहर में फैले डर का माहौल नजर आता है। एक के बाद एक हो रही हत्याओं ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। इसी बीच सैफ अली खान का किरदार भी कहानी के केंद्र में आता है, जो मानसिक रूप से परेशान दिखाई देता है और बाद में पुलिस के शिकंजे में पहुंच जाता है। उनके किरदार को दिव्यांग दिखाया गया है, जिससे कहानी और भी पेचीदा हो जाती है।

विलेन के रूप में अक्षय कुमार ने खींचा ध्यान

ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइज अक्षय कुमार का किरदार है। अभिनेता की एंट्री ही उनके खतरनाक तेवरों का संकेत दे देती है। चेहरे के भाव, संवाद और एक्शन सीक्वेंस मिलकर उनके किरदार को काफी डरावना बनाते हैं। हालांकि ट्रेलर यह साफ नहीं करता कि शहर में हो रही हत्याओं के पीछे वास्तव में अक्षय का किरदार ही है या कहानी में कोई और बड़ा ट्विस्ट छिपा है।

फिर भी उनकी मौजूदगी से इतना साफ है कि इस बार अक्षय का सामना किसी कॉमेडी या हल्के-फुल्के किरदार से नहीं, बल्कि एक बेहद डार्क भूमिका से होने वाला है। ट्रेलर में बदले की भावना की भी झलक मिलती है, लेकिन आखिर यह बदला किससे और क्यों लिया जा रहा है, इसका जवाब फिल्म में ही मिलेगा।

अक्षय-सैफ की टक्कर बनी सबसे बड़ी यूएसपी

‘हैवान’ की सबसे खास बात अक्षय कुमार और सैफ अली खान के किरदारों के बीच होने वाली भिड़ंत है। दोनों के बीच का तनाव ट्रेलर में साफ महसूस होता है। हालांकि मेकर्स ने जानबूझकर यह नहीं बताया है कि दोनों एक-दूसरे के आमने-सामने क्यों हैं।

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यही रहस्य ट्रेलर को दिलचस्प बनाता है। कौन हत्याओं के पीछे है? अक्षय का किरदार वास्तव में विलेन है या कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? सैफ का किरदार इस पूरे घटनाक्रम से किस तरह जुड़ा है? ट्रेलर इन सवालों के जवाब देने के बजाय उत्सुकता और बढ़ा देता है।

सैयामी खेर और बोमन ईरानी की भी अहम झलक

फिल्म में सैयामी खेर, बोमन ईरानी, श्रिया पिलगांवकर और शारिब हाशमी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। सैयामी पुलिस अधिकारी के किरदार में हैं, जबकि बोमन ईरानी जज की भूमिका निभा रहे हैं। ट्रेलर में ‘CID’ फेम दयानंद शेट्टी की भी झलक देखने को मिलती है। फिलहाल इन किरदारों की कहानी में भूमिका को ज्यादा उजागर नहीं किया गया है, ऐसे में फिल्म की रिलीज के साथ इनसे जुड़े कई राज खुल सकते हैं।

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18 साल बाद फिर आमने-सामने होंगे अक्षय और सैफ

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की ऑनस्क्रीन जोड़ी करीब 18 साल बाद वापस आ रही है। दोनों को आखिरी बार 2008 में रिलीज हुई फिल्म ‘टशन’ में साथ देखा गया था। अब ‘हैवान’ में दोनों बिल्कुल अलग और गंभीर अंदाज में नजर आएंगे।

फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है और अक्षय के साथ उनकी सफल साझेदारी पहले भी कई फिल्मों में देखने को मिल चुकी है। हालांकि ‘हैवान’ इस जोड़ी के लिए एक अलग तरह की फिल्म है, जिसमें कॉमेडी की जगह क्राइम, बदला और सस्पेंस कहानी का आधार नजर आ रहे हैं।

‘हैवान’ 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ट्रेलर ने कहानी का पूरा राज भले ही नहीं खोला हो, लेकिन अक्षय का खौफनाक अवतार और सैफ के साथ उनकी टक्कर फिल्म को लेकर उत्सुकता जरूर बढ़ा रही है।