September 2026 Upcoming Release: सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं। कुछ फिल्में ऐसी भी सितंबर में रिलीज की जाएंगी, जिनका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। ये सभी फिल्में 4 सितंबर से 25 सितंबर के बीच सिनेमाघरों मे दस्तक देंगी। इन फिल्मों में जमकर एक्शन, रोमांस, थ्रिल और दिलचस्प कहानियां दर्शकों को देखने मिलेंगी।

मिर्जापुर द मूवी

कालीन भैया और मिर्जापुर की गद्दी की कहानी सीरीज के तौर पर दर्शकों को काफी पसंद आई थी, 3 सीजन के बाद अब यही कहानी एक अलग अंदाज में बड़े पर्दे पर दिखाई देगी। 4 सितंबर को ‘मिर्जापुर द मूवी’ सिनेमाघर में रिलीज होगी।

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फिल्म में वही पुराने किरदार दिखाई देंगे लेकिन इस बार फिल्म मे कुछ और नए कलाकारों को भी शामिल किया गया है। पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा समेत पहले सीजन के किरदारों को फिल्म से जोड़ा गया है। जितेंद्र कुमार और रवि किशन फिल्म में नए और रोमांचक किरदारों में नजर आएंगे।

जीवन बीमा योजना

अरशद वारसी की फिल्म ‘जीवन बीमा योजना’ भी 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह एक डार्क क्राइम कॉमेडी, थ्रिलर फिल्म है, जिसमें अरशद के साथ संजीदा शेख, विजय राज और पूजा चोपड़ा जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म में एक्टर अरशद वारसी डबल रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म की कहानी जीवन (अरशद वारसी) और उसकी पत्नी योजना (संजीदा शेख) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो भारी कर्ज में डूबे हुए हैं।

हैवान

प्रियादर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म ‘हैवान’ लंबे समय के बाद फाइनली सिनेमाघर में रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म 11 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। ये फिल्म मलयालम फिल्म ‘ओप्पम’ का हिंदी रीमेक है। फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान लीड रोल में दिखाई देंगे।

सैफ अली खान पहली बार प्रियादर्शन के साथ काम कर रहे हैं जबकि अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियादर्शन की जोड़ी बॉलीवुड में हिट निर्देशक-एक्टर की जोड़ी मानी जाती है। अक्षय फिल्म में विलेन के रोल में होंगे जबकि सैफ फिल्म में एक नेत्रहीन शख्स का किरदार निभाएंगे।

दायरा

करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर फिल्म ‘दायरा’ इस महीने 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। यह एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो कानून, व्यवस्था और न्याय की गंभीर लड़ाई पर बेस्ड है। फिल्म का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है। अभी फिलहाल फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिस पर दर्शकों का अच्छा रिस्पांस है। फिल्म में करीना कपूर (डीसीपी अजूनी) और पृथ्वीराज (डीसीपी रमन कुमार) के किरदार में नजर आएंगे।

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द वन

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर फिल्म ‘द वन’ इस महीने 25 सितंबर को सिनेमाघर में रिलीज होगी। फिल्म मे इनके अलावा मनीष पॉल, श्वेता तिवारी और अनुप सोनी भी नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है। यह एक सुपरनेचुरल हॉरर और थ्रिलर फिल्म है जो बिहार की लोक-आस्था और सदियों पुरानी लोककथाओं और एक रहस्यमयी मंदिर की कहानी पर बेस्ड है। फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है जिसमें पहली बार किसी फिल्म में बिहार की संस्कृति दिखाते हुए छठ पूजा की भी झलक देखने मिली।

वाइब

कुणाल खेमू के निर्दशन में बनने वाली दूसरी फिल्म ‘वाइब’ एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म है जो 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म दो दोस्तों की कहानी है जो अनजाने में एक खतरनाक कंडीशन में फंस जाते हैं। फिल्म का टीजर और ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिस पर दर्शकों का प्यार देखने मिल रहा है।