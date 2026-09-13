Haiwaan Box Office Collection: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म ‘हैवान’ का बॉक्स ऑफिस पर बंटाधार होता नजर आ रहा है। वीकेंड पर फिल्म के कलेक्शन में इजाफा होने की उम्मीद थी लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि ‘हैवान’ के लिए उसका बजट निकालना भी भारी पड़ने वाला है। दूसरे दिन फिल्म ने सिर्फ 5.50 करोड़ रुपये की कलेक्शन की है। चलिए बताते है ‘हैवान’ का दूसरे दिन का ओवरऑल कलेक्शन

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‘हैवान’ का दूसरे दिन का कलेक्शन

ट्रेड ट्रैकर वैबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, ‘हैवान’ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में दूसरे दिन भी खास उछाल देखने को नहीं मिला। फिल्म ने 5759 शोज के जरिए दूसरे दिन भारत में 2.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म की भारत में कुल नेट कमाई 5.50 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 6.60 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

वहीं, ओवरसीज मार्केट में ‘हैवान’ ने दूसरे दिन 1.00 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इसके साथ विदेशों में फिल्म की कुल कमाई 2.00 करोड़ रुपये हो गई है। भारत और विदेशों की कमाई को मिलाकर फिल्म का अब तक का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 8.60 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

एक ही दिन ‘हैवान’ के शोज किए कम

‘हैवान’ के पहले दिन की कलेक्शन की बात करें तो अक्षय कुमार और सैफ अली खान स्टारर फिल्म ने अपनी ओपनिंग भी काफी कम आंकड़ों के साथ की थी। 7224 शोज के साथ ‘हैवान’ ने सिर्फ 3 करोड़ रुपये से बॉक्स ऑफिस पर खाता खोला था।

कलेक्शन से परे एक बात और ध्यान देने वाली है कि सिर्फ एक ही दिन में ‘हैवान’ को 7224 शोज से कम करते हुए 5759 शोज तक कर दिया गया। साफ है कि फिल्म को वीकेंड का भी कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है।

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‘हैवान’ देखने के बाद दर्शक हुए निराश

ये आंकड़े फिल्म के लिए हैरान कर देने वाले हैं क्योंकि प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म ‘हैवान’ से दर्शकों को काफी उम्मीदें थीं। फिल्म लंबे समय से चर्चा में बनी हुई थी और शूटिंग खत्म होने के बाद फैंस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सिनेमाघरों में फिल्म देखने पहुंचे दर्शक एक तरफ सैफ की काफी तारीफ कर रहे हैं तो वहीं अक्षय कुमार से थोड़े निराश भी दिखाई दिए।