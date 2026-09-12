प्रियदर्शन निर्देशित फिल्म ‘हैवान’ बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक कलेक्शन करने में नाकामयाब रही। लंबे समय के बाद अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी को देखा गया, लेकिन दर्शकों को फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आ रही है। ‘हैवान’ ने अपने ओपनिंग डे पर करीब 4 करोड़ का कलेक्शन किया, इसी के साथ ये फिल्म अक्षय कुमार की ‘सरफिरा’ के बाद सबसे कम ओपनिंग डे कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई है।

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ओपनिंग डे पर ‘हैवान’ की कमाई

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म ‘हैवान’ ने 7224 शोज के जरिए पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 3.60 करोड़ रुपये रहा, जबकि अब तक इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन 3 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

ओवरसीज मार्केट में ‘हैवान’ ने पहले दिन 1 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 4.60 करोड़ रुपये हो गया है।

हैवान की जरूरत से ज्यादा लंबी कहानी

‘हैवान’ फिल्म के लिए दर्शकों की तरफ से भी अच्छा रिस्पॉंस देखने नहीं मिला। फिल्म में एक पिता और बेटी पर आधारित एक गाना है जो कमाल है, और दर्शकों के दिल को छूने वाला है। एक्शन सीन्स, स्क्रीनप्ले के लिए फिल्म अच्छी है, लेकिन अक्षय कुमार और सैफ अली खान की ये फिल्म थोड़ी छोटी हो सकती थी। इस कहानी को 2 घंटे में खत्म किया जा सकता था।

प्रियदर्शन की फिल्म को दर्शक नहीं कर रहे पसंद

फिल्म समीक्षकों की तरफ से भी फिल्म को अच्छी रेटिंग नहीं मिली है। प्रियदर्शन ने अपनी ही मलयालम फिल्म ओप्पम का हिंदी रीमेक बनाया लेकिन दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाना मुश्किल होता दिख रहा है।

पहले दिन के आंकड़ों को देखते हुए अब सभी की नजरें फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन पर टिकी हैं। वीकेंड में फिल्म की कमाई में कितना उछाल आता है, यह देखना दिलचस्प होगा।

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फिल्म हैवान में कलाकार

इस फिल्म में अक्षय कुमार ने विलेन का रोल प्ले किया, जिसका नाम परशुराम है और सैफ अली खान ने नेत्रहीन शख्स का किरदार निभाया जिसका नाम श्याम है। फिल्म में उनके अलावा श्रिया पिलगांवकर, बोमन ईरानी, राजपाल यादव, दिवंगत एक्टर असरानी, शारिब हाशमी, सैयामी खेर, राजेश शर्मा जैसे शानदार कलाकार हैं।

फिल्म में बड़ा रोल सैफ और अक्षय का है लेकिन फिल्म बाकी किरदार काफी अहम और कहानी को अलग मोड़ देते हैं। फिल्म में मोहनलाल एक शानदार लेकिन छोटा सा कैमियो भी है।