Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Movie First Review: ‘है जवानी तो इश्क होना है’ एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे दिग्गज फिल्म निर्माता डेविड धवन ने निर्देशित किया है और रमेश तौरानी ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में हैं। उनके साथ मौनी रॉय, मनीष पॉल, मनोज पाहवा, जिमी शेरगिल, राकेश बेदी और कुब्रा सैत जैसे कलाकारों का एक शानदार ग्रुप है, जो फिल्म की हास्य और भावनात्मक कहानी में अपना योगदान देते हैं।

यह फिल्म 5 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। बता दें कि यह फिल्म निर्माण से संन्यास लेने से पहले डेविड धवन की आखिरी निर्देशित फिल्म है। हिंदी सिनेमा की कुछ सबसे पसंदीदा कॉमेडी फिल्में देने के लिए मशहूर धवन एक ऐसी फिल्म के साथ विदाई ले रहे हैं जिसमें रोमांस, हास्य, पारिवारिक ड्रामा और उनकी खास ‘मास अपील’ का मेल है।

बता दें कि रिलीज से पहले ही ‘है जवानी तो इश्क होना है’ पूजा फिल्म्स और फिल्म के निर्माताओं के बीच एक कानूनी विवाद के चलते इंडस्ट्री में चर्चा का केंद्र बन गई थी। यह विवाद 1999 की ब्लॉकबस्टर मूवी ‘बीवी नंबर 1’ के मशहूर गानों ‘चुनरी चुनरी’ और ‘इश्क सोना है’ के इस्तेमाल को लेकर है।

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