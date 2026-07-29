गुरु सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं होता, बल्कि वह इंसान की सोच, हौसले और जिंदगी की दिशा बदलने की ताकत भी रखता है। यही रिश्ता बॉलीवुड ने भी कई यादगार फिल्मों के जरिए बखूबी पर्दे पर उतारा है। कभी सख्त लेकिन इंस्पिरेशनल टीचर, कभी जीवन का सही रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक, तो कभी मुश्किल वक्त में हिम्मत बनकर खड़ा गुरु।

पर्दे पर कई एक्टर्स ने बतौर टीचर काम किया है और इन किरदारों ने दर्शकों के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ी कि आज भी उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर आइए, याद करते हैं उन फिल्मों और सितारों को, जिन्होंने पर्दे पर गुरु की अहमियत को सबसे खूबसूरत अंदाज में जिया।

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हिचकी

साल 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म में रानी मुखर्जी एक ऐसी लड़की का किरदार निभाती हैं जो टीचर बनना चाहती है। उन्हें टॉरेट सिंड्रोम है। उन्हें एक बड़े और नामी स्कूल में नौकरी मिलती है, जहां वे गरीब और शरारती बच्चों की एक कक्षा को पढ़ाती हैं। अपनी मेहनत और अलग तरीके से पढ़ाकर वह उन बच्चों की कमजोरियों को उनकी सबसे बड़ी ताकत बना देती हैं।

सुपर 30

साल 2019 में आई ऋत्तिक रोशन ने इस फिल्म में एक ऐसे शिक्षक का रोल प्ले किया, जो ये दिखाता है कि शिक्षा का अधिकार सभी को हैं और उसे पैसों में नहीं तोलना चाहिए। असल जीवन पर आधारित इस फिल्म में ऋतिक रोशन आनंद कुमार का किरदार निभाते हैं। आनंद कुमार एक होशियार गणित शिक्षक हैं, जो गरीब और जरूरतमंद छात्रों को IIT की कठिन प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराते हैं और उन्हें अपने सपने पूरे करने में मदद करते हैं।

तारे जमीन पर

साल 2007 में आई इस फिल्म में आमिर खान एक कला शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। जिसमें वह एक ऐसे बच्चे की परेशानी को समझते हैं जिसे पढ़ने-लिखने में कठिनाई होती है, इस समस्या को डिस्लेक्सिया कहते हैं। अपनी समझ और प्यार से वह बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उसे पढ़ाई में आगे बढ़ने में मदद करते हैं।

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ब्लैक

साल 2005 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक हिंदी सिनेमा की एक बहुच संवेदनशील ड्रामा फिल्म है। यह अमेरिकी लेखिका, राजनीतिक कार्यकर्ता और शिक्षिका हेलेन केलर के जीवन से प्रेरित है। रानी मुखर्जी ने उनका किरदार प्ले किया है जो बचपन से एक बीमारी के कारण देख, सुन और बोल नहीं सकती हैं।

पाठशाला

साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म पाठशाला एक हिंदी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में शाहिद कपूर और नाना पाटेकर शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। यह कहानी एक बड़े स्कूल की है, जहां स्कूल का प्रबंधन पढ़ाई को कमाई का जरिया बना देता है और बच्चों पर ज्यादा दबाव डालता है। इसके खिलाफ शिक्षक और छात्र मिलकर आवाज उठाते हैं। फिल्म बताती है कि स्कूल का असली उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि बच्चों का अच्छा भविष्य और उनका चरित्र बनाना है।