टीवी कपल देबीना बैनर्जी और गुरमीत चौधरी इस समय काफी सुर्खियों में है। कपल ने अपने पैरेंट्स बनने से जुड़े एक दर्द को सभी के साथ साझा किया। एक नए रिएलिटी शो ‘तुम हो ना’ के प्रोमों में दोनों को देखा गया। इस शो को राजीव खंडेलवाल होस्ट करते दिखाई दिए। यहां कपल ने अपनी एक दर्दनाक कहानी को फैंस के साथ शेयर किया। उन्होंने बताया कि उन्हें क्यों माता पिता बनने में सालों लग गए। एक्टर ने कहा कि देबीना ने कई सारे मिसकैरेज झेले है। चलिए बताते है क्या है पूरी खबर

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गुरमीत देबीना का छलका दर्द

इस शो के प्रोमों में गुरमीत और देबीना के साथ बाकी कई सेलेब्स को देखा गया। यहां मजाक मस्ती के बीच हर कोई अपने कुछ दर्दों को साझा करता भी दिखाई दिया। इसी बीच गुरमीत यह कहते दिखे कि शादी के इतने साल बाद बच्चा होने की एक वजह थी। भावुक होते हुए एक्टर ने कहा- ‘हमारी शादी को 10-11 साल के बाद बेटियां हुई, कई बार मिसकैरेज हुआ और हमने बहुत कोशिश की। हमें सब डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। उनका कहना था कि कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद हमें 10 साल बाद दो बेटियां हुईं।’

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एक साल में दो प्रेग्नेंसी पर उठे थे सवाल

बता दें कि कपल की अब दो बेटियां है जिनका नाम लियाना और दिविशा है। दोनों का जन्म साल 2022 में हुआ था। लियाना के लिए कपल ने सरोगेसी की मदद ली थी जबकि कुछ ही महीने बाद देबीना ने नैचुरली प्रेग्नेंसी से दोबारा कंसीव कर लिया था। इतनी जल्दी दोबारा प्रेग्नेंट होने के लिए एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया गया था। जिसके बाद कपल की सफाई भी आई थी। उनका कहना था कि ‘उन्होंने इसके लिए काफी लंबा इंतजार किया है, दर्द झेला है और अब अगर भगवान ने वह खुशी दोबारा नेचुरल तरीके से दी है तो हमें खुशी-खुशी वो मंजूर है।’

देबीना और गुरमीत को फैंस काफी पसंद करते है। एक्ट्रेस को लाफ्टर शेफ में भी देखा गया था। दोनों अपने व्लॉग्स के जरिए अपने फैंस के साथ कनेक्ट रहते है। सोशल मीडिया पर भी उनके और उनकी बेटियों के वीडियोज देखना मिलते है और बहुत पसंद भी किए जाते है। अब कपल राजीव खंडेलवाल के होस्ट किए जाने वाले रिएलिटी शो में नजर आएंगे।