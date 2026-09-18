मशहूर हरियाणवी सिंगर दिलेर खरकिया की रेंज रोवर गाड़ी पर 4 अज्ञात हमलावरों के फायरिंग करने का मामला सामने आया है। इस हमले में सिंगर बाल-बाल बचे, बाद में अनिल पंडित नाम के शख्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। मिली हुई जानकारी के मुताबिक, हमले की जिम्मेदारी अनिल पंडित नाम के शख्स ने ली।

सोशल मीडिया पर पोस्ट पर लिखा- ‘जय महाकाल. जय श्री राम. राम राम सभी भाइयों को। ये जो आज रात दिलेर खरकिया सिंगर की रेंज रोवर पर फायरिंग हुई है, इसकी जिम्मेदारी में हिमांशु सोनीपत, टायशन विश्वोई, हरि बॉक्सर और हरनाम संधू लेते हैं। इसको मेरे बड़े भाई अनिल पंड़ित ने कॉल करके समझाया था, लेकिन इसको समझ नहीं आ रही थी। अभी तो तेरी गाड़ी के शीशे ही टूटे हैं। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो अगली बार गोली सीधे तेरी छाती में लगेगी। और बाकी भी जो हमारी कॉल का जवाब नहीं दे रहे या तो लाइन पर आ जाओ, नहीं तुम्हारा भी अंजाम ऐसा ही होगा।’