मशहूर गीतकार और लेखक गुलजार की शख्सियत जितनी खास है, उतनी ही दिल छूने वाली रही है उनकी बेटी की परवरिश। उनकी इकलौती बेटी मेघना गुलजार ने अपने पिता और बचपन से जुड़ा एक ऐसा किस्सा साझा किया जिसे सुनकर करीना और पृथ्वीराज सुकुमारन का रिएक्शन देखने वाला था। मेघना बताती हैं कि उनके पिता 13 साल की उम्र तक उनके लिए हर साल एक किताब लिखा करते थे। फिल्मों से ज्यादा उन्होंने उनसे पैरेंटिंग के बारे में सीखा।

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करीना कपूर की फिल्म ‘दायरा’

मेघना गुलजार अपनी फीमेल सेंट्रिक फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। ऐसी ही एक और फिल्म वह लेकर आ रही हैं जिसका नाम है दायरा। फिल्म में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन बतौर लीड एक्टर नजर आएंगे। मेघना गुलजार ने कास्ट के साथ वी आर युवा के साथ एक इंटरव्यू दिया जहां उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपने पिता गुलजार से ऐसा क्या सीखा जो आप अपने साथ अभी तक रखते हो।

पिता गुलजार से मेघना ने क्या सीखा

मेघना कहती हैं कि “मैंने अपने पिता से फिल्ममेकिंग से ज्यादा पैरेंटिंग के बारे में सीखा। वो मेरे लिए हर साल जन्मदिन पर एक किताब लिखते थे, मेरे 13 साल तक की उम्र तक। वो पब्लिश भी होती थी और मैं स्कूल में सभी बच्चों को वहीं किताब बांटती थी। उन किताबों के टॉपिक्स कमाल के होते थे। जैसे जब मैं एक साल की थी तो वो किताब गिनती के बारे में थी। हर किताब में मेरे लिए एक लैटर होता था, जो उस उम्र वाली मेघना से बातें करता था।”

करीना और पृथ्वीराज भी हैरान

ये सुनते ही पृथ्वीराज सुकुमारन कहते हैं- “ये तो परवरिश के ऐसे ऊंचे मानदंड हैं, जिन्हें हासिल करना बेहद मुश्किल है।” सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि करीना का भी काफी मजेदार रिएक्शन इस पर होता है, वह भी ये सुनकर हैरान हो जाती हैं।

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गुलजार से मिली बचपन की गहरी याद

मेघना आगे बताती हैं कि “उन्होंने मुझे ऐसे पाला है। उन्होंने कहा कि जब तुम 1 साल की थीं तब मैं भी एक साल का पापा था। आपको यह समझना होगा कि उनसे कभी भी इस तरह बात करना अच्छा नहीं होता कि आप उन्हें अपने से छोटा या कमतर समझ रहे हों। अगर वे 14 साल के बच्चे हैं, तो आपको भी उनके पिता के रूप में उनसे बराबरी के स्तर पर बात करनी चाहिए। यह सोच समानता की भावना से आती है।”

मेघना गुलजार, निर्देशक, लेखक, गीतकार गुलजार और एक्ट्रेस राखी की इकलौती बेटी हैं। साल 1973 में दोनों ने शादी की थी, हालांकि ये शादी ज्यादा समय नहीं टिक पाई। आपसी मतभेदों के चलते राखी-गुलजार का रिश्ता सिर्फ एक साल के अंदर की खत्म हो गया।

फिल्म दायरा

मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म दायरा 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।