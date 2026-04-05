Chetak Screen Awards 2026: गुलजार ने फिल्म ‘गुस्ताख इश्क’ के गीत “उल जुलूल इश्क” के लिए चेतक स्क्रीन अवार्ड्स जीता। नामांकितों में आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर जासूसी थ्रिलर ‘धुरंधर’ के गीत “गहरा हुआ” के लिए इरशाद कामिल, मोहित सूरी की हिट रोमांटिक ड्रामा ‘सैयारा’ के टाइटल ट्रैक के लिए वरुण ग्रोवर शामिल थे। साथ ही नीरज घायवान की फिल्म ‘होमबाउंड’ के गीत “यार मेरे” के लिए वरुण ग्रोवर और रीमा कागती की फिल्म ‘सुपरबॉयज़ ऑफ मालेगांव’ के गीत “बंदे” के लिए जावेद अख्तर भी नॉमिनेट किए गए थे।शिल्पा राव ने ट्रॉफी दी। गुलज़ार की तरफ से रसूल पुकुट्टी ने अवॉर्ड रिसीव किया।

Chetak SCREEN Awards 2026 LIVE: ‘धुरंधर’ को अब तक मिले 11 स्क्रीन अवॉर्ड, ‘सैयारा’ के लिए अहान पांडे-अनीत पड्डा को मिला अवॉर्ड

बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट, हास्य कलाकार जाकिर खान, सुनील ग्रोवर और इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के संपादक सौरभ द्विवेदी समारोह की मेजबानी कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा प्रस्तुत चेतक स्क्रीन अवार्ड्स को भारत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में से एक माना जाता है।

इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा स्थापित चेतक स्क्रीन पुरस्कार कला को केवल योग्यता, निष्ठा और साथियों के बीच सम्मान के आधार पर मान्यता देते हैं। चेतक स्क्रीन पुरस्कार 2026 के नामांकित व्यक्तियों और अंततः विजेताओं का चयन स्क्रीन अकादमी द्वारा संरचित मतदान के माध्यम से किया गया था। आपको बता दें कि स्क्रीन अकादमी एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी संस्था है। इसमें 53 प्रशंसित फिल्म निर्माता, कलाकार और सांस्कृतिक हस्तियां शामिल हैं। उनकी उपस्थिति से पुरस्कारों की विश्वसनीयता और बढ़ गई।

लॉस एंजिल्स स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में सिनेमा और मीडिया स्टडीज की अध्यक्ष और स्क्रीन अकादमी में स्कॉलर-इन-रेजिडेंस डॉ. प्रिया जयकुमार ने मतदान प्रक्रिया के दौरान स्क्रीन अकादमी के सदस्यों की तरफ से पालन किए जाने वाले विस्तृत ग्रेडिंग दिशा निर्देश तैयार किए।

स्क्रीन एकेडमी में राजकुमार हिरानी, ​​रेसुल पुकुट्टी, रीमा दास, विद्या बालन, शूजीत सरकार, दीपा मेहता, श्रीराम राघवन, राम माधवानी, गुनीत मोंगा कपूर, जॉन अब्राहम, कबीर खान, करण जौहर, मुकेश छाबड़ा, पायल कपाड़िया, प्रोसेनजीत चटर्जी, आरएस प्रसन्ना और राजीव मेनन जैसे सदस्य शामिल हैं।