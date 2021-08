फिल्मी दुनिया के ‘बैडमैन’ कहे जाने वाले गुलशन ग्रोवर ने एमएस धोनी की वो फोटोज शेयर कीं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। धोनी के न्यू हेयर कट से क्या फिल्मों के विलेन ‘इंसिक्योर’ नजर आ रहे हैं? दरअसल, गुलशन ग्रोवर ने धोनी की ट्रेंडिंग लुक वाली फोटो शेयर कर कैप्शन में माही को टैग कर लिखा कि प्लीज आप कोई टॉन का रोल एक्सेप्ट मत कर लेना।

दरअसल, तारीफ करते हुए गुलशन ग्रोवर ने कहा- ‘माही ब्रदर, सुपर्ब लुक, प्लीज आप कोई डॉन का रोल मत एक्सेप्ट कर लेना। नहीं तो मेरे धंधे पर लात पड़ जाएगी। ऑलरेडी मेरे तीन भाई मेरे मुझे मेरे बिजनेस से आउट कर चुके हैं।’ गुलशन ग्रोवर ने अपने तीन ‘भाइयों’ को भी मेंशन किया। गुलशन ने अपनी पोस्ट में सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त को टैग किया था।

बताते चलें, मेन स्ट्रीम एक्टर रहे सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त कुछ वक्त से विलेन के किरदारों में भी नजर आ चुके हैं। संजय दत्त फिल्म अग्निपथ में कांचा चीना, सुनील शेट्टी फिल्म मै हूं ना के कमांडो औऱ जैकी श्रॉफ भी कई फिल्मों में विलेन के रोल में दिख चुके हैं। वहीं पब्लिक ने भी इन्हें इन किरदारों में खूब पसंद किया। ऐसे में गुलशन ग्रोवर ने अपने सह कलाकारों को टैग किया।

Mahi brother @msdhoni Superb look!Plz don’t accept any Don Roles,that will be mere dhande par laaAlready 3 of my dearest Brothers @duttsanjay @SunielVShetty @bindasbhidu are doing this to get me out of business . Aalim @AalimHakim Badman is coming for youa href=”https://twitter.com/HanspalShano?ref_src=twsrc%5Etfw”>@HanspalShano pic.twitter.com/TntDWQ0lR4

— Gulshan Grover (@GulshanGroverGG) August 1, 2021