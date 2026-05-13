‘गुल्लक 5’ में अन्नू मिश्रा के किरदार को लेकर हुए बदलाव पर अभिनेता हर्ष मायर ने फैंस से खास अपील की है। इस बार शो में वैभव राज गुप्ता की जगह अनंत वी जोशी अन्नू मिश्रा के रोल में नजर आएंगे। जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर कई दर्शकों ने निराशा जताई और कहा कि वे पुराने अन्नू मिश्रा को काफी पसंद करते थे।

अब इस पूरे विवाद पर हर्ष मायर ने एक भावुक वीडियो शेयर करते हुए अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि दर्शकों का किरदारों से जुड़ाव बिल्कुल जायज़ है और वह फैंस की भावनाओं को समझते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कलाकारों या मेकर्स के नियंत्रण में नहीं होते।

हर्ष ने कहा कि ‘गुल्लक’ की असली पहचान हमेशा उसकी पारिवारिक भावनाएं, रिश्ते और दिल को छू लेने वाली कहानी रही है। टीम ने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है कि नए सीजन में भी वही अपनापन और इमोशन्स बरकरार रहें, ताकि दर्शक एक बार फिर मिश्रा परिवार से जुड़ाव महसूस कर सकें।

उन्होंने फैंस से अपील की कि वे सिर्फ कास्टिंग बदलाव को देखकर शो को जज न करें, बल्कि खुले दिल से नए सीजन को एक मौका दें। हर्ष ने भरोसा दिलाया कि इस बार भी दर्शकों को वही गर्मजोशी और पारिवारिक एहसास देखने को मिलेगा, जिसके कारण ‘गुल्लक’ लोगों का पसंदीदा शो बना।

हालांकि सोशल मीडिया पर इस बदलाव को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ‘गुल्लक 5’ को लेकर दर्शकों में उत्साह अब भी बना हुआ है।