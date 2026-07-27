बॉलीवुड में कुछ ऐसी मौते हुईं, जो रहस्यमयी थी। उनमें दिव्या भारती की मौत भी शामिल है। आज भी लोगों के मन में कई सवाल आते हैं। महज 19 साल की उम्र में पांचवीं मंजिल से गिरकर हुई उनकी मौत को लेकर वर्षों से अलग-अलग दावे और अटकलें सामने आती रही हैं। साल 2024 में अभिनेत्री गुड्डी मारुति ने उस रात से जुड़ी अपनी यादें शेयर करते हुए बताया कि जब दिव्या भारती की जान गई, वहां कौन मौजूद था और उनकी मौत वास्तव में हुई कैसे?

सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में गुड्डी मारुति ने दिव्या के स्वभाव, उनके आखिरी दिनों और निधन के बाद परिवार की हालत को याद करते हुए कई भावुक बातें बताई थीं।

गुड्डी मारुति ने कहा था कि दिव्या बेहद प्यारी और जिंदादिल लड़की थीं, लेकिन अंदर से काफी परेशान भी रहती थीं। उनके मुताबिक, दिव्या जिंदगी को ऐसे जीती थीं जैसे हर दिन आखिरी हो। उस समय वह फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला के साथ शादी कर चुकी थीं।

गुड्डी ने बताया कि दिव्या के निधन से ठीक एक दिन पहले वे सभी उनके जन्मदिन की पार्टी में साथ थे। उस पार्टी में गोविंदा, साजिद नाडियाडवाला और कई अन्य लोग मौजूद थे। गुड्डी के अनुसार, पार्टी के दौरान दिव्या ठीक दिख रही थीं, लेकिन उन्हें लगा कि वह कहीं न कहीं उदास थीं। दरअसल, उन्हें एक आउटडोर शूट पर जाना था, जबकि वह वहां जाने की इच्छुक नहीं थीं।

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ऊंचाई से नहीं डरती थीं दिव्या भारती

उन्होंने एक और घटना याद करते हुए बताया कि एक बार वह जुहू स्थित दिव्या की बिल्डिंग के नीचे से गुजर रही थीं। तभी ऊपर से किसी ने उनका नाम पुकारा। जब उन्होंने नजर उठाई तो देखा कि दिव्या पांचवीं मंजिल की छत की मुंडेर पर पैर लटकाकर बैठी थीं। गुड्डी ने उन्हें अंदर जाने की सलाह दी क्योंकि यह खतरनाक था, लेकिन दिव्या ने हंसते हुए कहा कि उन्हें ऊंचाई से बिल्कुल डर नहीं लगता।

इस तरह हुई दिव्या भारती की मौत

गुड्डी मारुति ने बताया कि 6 अप्रैल 1993 की सुबह जब उन्हें दिव्या की मौत की खबर मिली तो वह स्तब्ध रह गईं। बाद में जब वह दिव्या के घर पहुंचीं तो वहां का माहौल बेहद दर्दनाक था। उनकी मां गहरे सदमे में थीं और साजिद नाडियाडवाला भी पूरी तरह टूट चुके थे। गुड्डी ने कहा कि शोक व्यक्त करने के दौरान एक घायल बिल्ली, जिसके मुंह पर खून लगा था, अचानक घर के अंदर आ गई। यह मंजर वहां मौजूद सभी लोगों को विचलित कर गया।

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इंटरव्यू में गुड्डी ने यह भी बताया कि हादसे के वक्त साजिद नाडियाडवाला घर पर मौजूद नहीं थे। उनके मुताबिक, दिव्या खिड़की से नीचे यह देखने की कोशिश कर रही थीं कि साजिद की कार आई या नहीं। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर गईं।

नीता लुल्ला ने देखा था दिव्या भारती का मौत का मंजर

गुड्डी के अनुसार, उस समय फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला भी फ्लैट में मौजूद थीं। उन्होंने बताया कि दिव्या और नीता बातचीत कर रही थीं। तभी दिव्या कार देखने के लिए मुड़ीं और नीता ने उन्हें गिरते हुए देखा।

गौरतलब है कि 5 अप्रैल 1993 को महज 19 साल की उम्र में दिव्या भारती की पांचवीं मंजिल से गिरने के कारण मौत हो गई थी। उनकी असमय मौत को लेकर वर्षों से अलग-अलग तरह के दावे और अटकलें लगती रही हैं। हालांकि, इस मामले में कई जांच के बाद इसे एक दुर्घटना माना गया था।