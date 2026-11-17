Grammy Nominations 2027: साल 2027 के ग्रैमी अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेशन का ऐलान हो चुका है। 16 नवंबर को किया गया को नामांकन की घोषणा हुई, जिसमें भारत की तरफ से तमिल गाने ‘वरुवाई’ (Varuvaaiy) ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में जगह बनाई है। इस साल ग्रैमी अवॉर्ड्स में भारत की तरफ से केवल एक ही नॉमिनेशन हुआ है।

‘वरुवाई’ एक तमिल गाना है, जिसे देवन एकंबरम ने गाया और कंपोज किया है। देवन भारतीय-अमेरिकी संगीतकार और प्लेबैक सिंगर और अभिनेता हैं। इसमें गायिका सुभिक्षा रंगराजन ने भी अपनी आवाज दी है, जिन्हें सुशा के नाम से जाना जाता है। सुभिक्षा रंगराजन चेन्नई की गायिका हैं। वह शास्त्रीय और जैज संगीत गाती हैं। इसके अलावा वह संगीत निर्देशन और अन्य रचनात्मक काम भी करती हैं।

देवन एकंबरम ने ग्रैमी नॉमिनेशन मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा,”मैं यह बताते हुए बेहद खुश, गर्व महसूस कर रहा हूं और खुद को सम्मानित समझ रहा हूं कि ‘वरुवाई’ को 69वें ग्रैमी अवॉर्ड्स में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। यह उपलब्धि सिर्फ मेरे और @sushasings के लिए ही खास नहीं है, बल्कि इसलिए भी बेहद यादगार है क्योंकि ग्रैमी में नॉमिनेट होने वाला यह पहला तमिल गाना है। मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि यह महाकवि भारथियार का लिखा हुआ गीत है। इस शानदार सम्मान के लिए मैं रिकॉर्डिंग एकेडमी के सभी सदस्यों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।”

इस गाने की खास बात ये है कि इसे प्रसिद्ध तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती (महाकवि भारथियार) ने एक भक्ति कविता के तौर पर लिखा था, जिसे अब मॉडर्न तरीके से पेश किया गया है।

यह कविता भगवान श्रीकृष्ण के लिए लिखी गई है, इसमें कन्ना का मतलब है भगवान कृष्ण और कवि उन्हें पुकार रहा है। इसमें कवि ने कृष्ण से बुराई को खत्म करने और लोगों को सही रास्ता दिखाने की प्रार्थना की है। इस कविता के जरिए भारती ने आजादी की लड़ाई के दौरान लोगों में हिम्मत और हौसला जगाने की कोशिश की थी।

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कविता के बोल और उसका अर्थ-

कविता के बोल हैं, वरुवाई अरिविल् ओळिर्वाय – कन्ना!, वरुवाईअमुदाय् पोळिवाय् – कन्ना!, करुवाय् एन्नुळ् वळर्वाय् कन्ना! कमलत्तिरुवोडिणैवाय् – कन्ना! तमिल में लिखे इन बोल का हिंदी अर्थ है-

हे कृष्ण! तुम मेरे ज्ञान में प्रकाश बनकर आओ।

मेरे जीवन में अमृत की तरह बरसो और खुशियां भरो।

मेरे मन के भीतर जन्म लेकर हमेशा मेरे साथ रहो।

मां लक्ष्मी के साथ विराजमान होकर मुझे अपना आशीर्वाद दो।

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सुब्रमण्यम भारती के बारे में

सुब्रमण्यम भारती ने अपनी कविताओं और लेखों के जरिए लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने और आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। उनकी भाषा आसान और प्रभावशाली थी, जिससे उनकी बातें आम लोगों तक पहुंचती थीं। उनकी कविताओं में भक्ति और देशभक्ति दोनों थी। भारती अपनी रचनाओं में भगवान के प्रति भक्ति के साथ देशप्रेम की भावना भी जोड़ते थे। उनकी कविताओं में लोगों को निडर बनने, सही रास्ते पर चलने और अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा मिलती थी।