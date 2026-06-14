बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहुजा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। अपनी बिना फिल्टर वाली बातों से वह लोगों को काफी पसंद आती हैं। हाल ही में उन्हें अपने पेट डॉग के साथ देखा गया। जहां उन्होंने अपनी प्रोपर्टी के होने वाले हिस्सेदार पर बात की। कमाल की बात ये थी कि उन हिस्सेदारों की लिस्ट में कहीं भी उनके बेटे या बेटी का नाम नहीं था। इसके साथ ही अपने भांजे कृष्णा अभिषेक पर भी उन्होंने मजेदार बात बोल दी।

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सुनीता आहुजा बीते दिन अपने पेट डॉग के साथ नजर आईं थीं। इस दौरान उन्हें पैपराजी ने घेर लिया। सुनीता यहां सफेद सूट पहने दिखाईं दीं और उनके गोद में उनका डॉग था। वीडियो में सुनीता अपने डॉग को गाड़ी में बैठाते हुए कहती है कि वो अपनी सारी प्रोपर्टी अपने डॉग के नाम करके जाएंगी। पैप्स ने भी मजाकिया अंदाज में उनसे पूछा कि फिर आपके भांजे कृष्णा का क्या होगा। तो इस पर सुनीता आहुजा का काफी शानदार जवाब आता है।

सुनीता इस पर जवाब देती हैं कि कृष्णा तो मेरा बेटा है। उसके पास पहले से ही बहुत कुछ है। उल्टा मुझे उससे लेना है। कृष्णा हमसे बड़ा है। भगवान कर वो और आगे बढ़ें। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो उस पर मेरा आशीर्वाद रहेगा ही। फैंस का कहना था कि प्रोपर्टी देने की बात पर सुनीता ने अपने बच्चों का नाम नहीं बल्कि अपने पेट डॉग का नाम लिया।

बता दें कि अभी कुछ समय पहले ही सुनीता आहुजा और कृष्णा अभिषेक के बीच की दूरियां खत्म हुई हैं। दोनों ने सालों पुरानी बात को खत्म कर लाफ्टर शेफ के शो में अपने रिश्तों की दोबारा शुरुआत की थी। करीब 14 साल बाद कृष्णा अभिषेक और उनकी पत्नी कश्मीरा को सुनीता आहुजा ने गले लगाकर माफ कर दिया था।

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सुनीता आहुजा को लेकर एक खबर और इस समय काफी सुर्खियों में है कि वो जल्द ही लॉक अप सीजन 2 में दिखाई देने वाली हैं। हालांकि इन खबरों पर अभी तक उनका कोई रिएक्शन नहीं देखने मिला है। अपने बेबाक पॉडकास्ट और मजेदार इंटरव्यूज की वजह से भी सुनीता खबरों में बनीं रहतीं हैं।