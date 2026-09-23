गोविंदा ने 22 सितंबर को मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दर्शन किए और गणेश चतुर्थी के मौके पर बप्पा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान अभिनेता के साथ उनकी फिल्म ‘रूपा’ की को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार भी नजर आईं। दोनों की साथ में मौजूदगी ने खासा ध्यान खींचा, क्योंकि उससे थोड़ी ही देर पहले गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा पंडाल में अकेले पहुंची थीं।

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कोमल रानी के साथ गोविंदा पहुंचे लालबागचा

सोशल मीडिया पर गोविंदा और कोमल के लालबागचा दर्शन के तमाम वीडियोज और फोटोज वारल हो रही हैं। जिस पर यूजर्स के रिएक्शन देखने मिल रहे हैं। कोमल का नाम हाल ही में गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी को लेकर चल रहे विवाद के बीच उनसे जोड़ा जा रहा है। सुनीता आहूजा और गोविंदा अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में लगातार बने हुए हैं।

पत्नी सुनीता आहूजा ने अकेले किए दर्शन

इसी बीच इन तस्वीरों ने फैंस के बीच एक हलचल पैदा कर दी है क्योंकि सुनीता आहूजा ने भी इसी दिन गोविंदा से पहले लालबागचा राजा के दर्शन किए थे। वहीं एक्टर और कोमल ने पंडाल में पहुंचकर गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया। अभिनेता ने अंतिम आरती में भी हिस्सा लिया। इसके बाद दोनों पंडाल के बाहर फोटोग्राफर्स के लिए पोज देते नजर आए।

गोविंदा और कोमल का पारंपरिक लुक

गणपति दर्शन के लिए गोविंदा ने पारंपरिक सफेद कुर्ता-पायजामा पहना था। वहीं कोमल लाल साड़ी में नजर आईं, जिसके साथ उन्होंने हैवी ज्वेलरी और चूड़ियां पहनी थीं। उनका पारंपरिक अंदाज भी लोगों का ध्यान खींच रहा था।

सुनीता ने लगाए बप्पा के जयकारे

सुनीता आहूजा ने लालबागचा पहुंची तो काफी खुश और उत्साह के साथ नाचती भी नजर आई थीं। गणपति बप्पा के नाम के जयकारे लगाते हुए उन्होंने बप्पा के दर्शन किए, साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की और कहा- ‘जब बप्पा आते हैं तो ऐसा मन करता है कि बस नाचते ही रहें।’

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दूसरी शादी का हुआ था दावा

कोमल और गोविंदा की नजदीकियों को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं। दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर साथ देखे जाने के बाद इन अटकलों ने और जोर पकड़ा। अगस्त में सुनीता ने राखी सावंत से बातचीत के दौरान दावा किया कि दोनों शादी करने वाले हैं। हालांकि, गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इस दावे को खारिज करते हुए साफ किया कि गोविंदा दूसरी शादी नहीं कर रहे हैं और वे सुनीता के साथ ही शादीशुदा हैं।