शनिवार शाम गोविंदा मुंबई में एक ‘दही हांडी’ कार्यक्रम में नजर आए। कार्यक्रम के बाद उन्होंने प्रेस से बात की और अपनी 39 साल की पत्नी सुनीता आहूजा के साथ चल रहे सार्वजनिक विवाद को लेकर कुछ इशारों में बातें कहीं। सुनीता ने एक्टर पर उनकी आने वाली फिल्म ‘रूपा’ की को-एक्टर कोमल रानी स्वर्णकार के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था। सुनीता ने 2024 में तलाक की अर्जी भी दाखिल की थी, लेकिन हाल ही में अभिनेता की पत्नी ने अपने बेटे यशवर्धन के साथ बांद्रा फैमिली कोर्ट जाकर वह अर्जी वापस ले ली।

क्या बोले गोविंदा?

प्रेस से बात करते हुए गोविंदा ने कहा कि ऐसी कई बातें हैं जिन्हें उन्हें साफ करना है और उन्हें पूरा भरोसा है कि वह यह काम बहुत जल्द करेंगे। सुनीता का नाम लिए बिना और किसी खास घटना का जिक्र किए बिना एक्टर ने कहा कि कई बातें हैं जो हवा में ही लिख दी गई हैं और मैं माता से प्रार्थना करता हूं कि इन बातों को साफ किया जाए और गोविंदा भी इन सभी चीजों को साफ कर पाए।”

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एक्टर ने अपने फैंस से यह भी अपील की कि वे उनका वैसे ही साथ देते रहें जैसे सालों से देते आ रहे हैं। उन्होंने कहा, “सालों से मेरा साथ देने के लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं।” साथ ही उन्होंने बताया कि वे अपनी दो फिल्मों ‘रूपा’ और ‘दुनियादारी’ की रिलीज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

सुनीता ने ली थी तलाक की अर्जी वापस

बता दें कि 19 अगस्त को सुनीता आहूजा ने बांद्रा फैमिली कोर्ट से तलाक की अर्जी वापस ले ली। इसके बाद गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने पुष्टि की कि अर्जी वापस ले ली गई है और निजी झगड़े के सार्वजनिक होने पर निराशा जताई। सुनीता ने शुरू में दिसंबर 2024 में बेवफाई, क्रूरता और साथ छोड़कर चले जाने का हवाला देते हुए तलाक की अर्जी दाखिल की थी।

जानकारी के लिए बता दें कि गोविंदा और सुनीता आहूजा ने 11 मार्च, 1987 को गुपचुप तरीके से शादी की थी और शादी के चार साल बाद इसे सार्वजनिक किया था। उनके दो बच्चे हैं- टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा हैं।

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