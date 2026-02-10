बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने हाल ही में अपने ऊपर पत्नी द्वारा लगाए जा रहे तमाम आरोपों पर खुलकर बात की है। साथ ही उन्होंने निर्माता करण जौहर पर नाराजगी जाहिर की है। गोविंदा का आरोप है कि शशांक खैतान के निर्देशन में बनी 2022 की रोमांटिक कॉमेडी ‘गोविंदा नाम मेरा’ उनकी निजी जिंदगी, पत्नी सुनीता आहूजा और उनके वैवाहिक तनाव से प्रेरित है। अभिनेता ने कहा कि उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ को जबरन किसी फिल्म की कहानी में ढालना बिल्कुल पसंद नहीं आया है।

ANI को दिए इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा, “किसी ने मेरे नाम पर Govinda Naam Mera फिल्म बना दी। मुझे लगता है ये करण जौहर की फिल्म थी। इसमें पति-पत्नी के बीच गर्लफ्रेंड की वजह से झगड़ा दिखाया गया है और शक की कहानी गढ़ी गई है। किसी की निजी ज़िंदगी को फिल्म में फोर्सफिट करना सही नहीं है।”

गोविंदा यहीं नहीं रुके। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कभी फिल्म के मेकर्स से आमना-सामना हुआ तो वह उन्हें तमिल सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्मों की तरह ट्रीटमेंट देंगे। “मैं वादा करता हूं, अगर कभी रास्ते टकराए तो पब्लिक में रजनीकांत टाइप ट्रीटमेंट दूंगा। हाथ जोड़कर कहता हूं हर जगह, हर बार मजाक अच्छा नहीं लगता।”

गौरतलब है कि बीते कुछ महीनों से गोविंदा की शादी लगातार सुर्खियों में है। इसकी एक बड़ी वजह उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के इंटरव्यू और पॉडकास्ट में दिए गए बयान रहे हैं। हाल ही में Miss Malini को दिए इंटरव्यू में सुनीता ने गोविंदा पर एक कम उम्र की महिला के साथ अफेयर का आरोप लगाया था। सुनीता ने कहा,“मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। आजकल जो लड़कियां स्ट्रगल करने आती हैं, उन्हें शुगर डैडी चाहिए। फिर वो फंसाती हैं और ब्लैकमेल करती हैं।”

वहीं, गोविंदा इन आरोपों को एक साजिश बता चुके हैं। उन्होंने ANI को दिए एक पुराने इंटरव्यू में कहा कि उनकी पत्नी को उनके खिलाफ भड़काया जा रहा है। “मुझे बताया गया कि काफी समय से मेरे खिलाफ साजिश चल रही है। मैं 15 साल तक चुप रहा। कभी-कभी परिवार भी किसी सोची-समझी साजिश के असर में आ जाता है। हर कोई गोविंदा नहीं होता।”

बात करें फिल्म Govinda Naam Mera की, तो इसे करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस कंपनी ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म में विक्की कौशल ने गोविंद वाघमारे उर्फ गोविंदा का किरदार निभाया है, जो एक बैकअप डांसर है। उसकी शादी भूमि पेडनेकर की गौरी से होती है, लेकिन वह अपनी गर्लफ्रेंड सुकू कियारा आडवाणी से शादी करना चाहता है। हालांकि दहेज के रूप में मिले 2 करोड़ रुपये लौटाने की शर्त उसकी राह में रोड़ा बन जाती है। यह फिल्म सीधे JioHotstar पर रिलीज हुई थी।