Govinda Sunita Ahuja Relation: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के लिए उनकी पत्नी सुनीता के कई कड़वे बयान सामने आने के अलावा, कई मौके ऐसे भी रहे हैं जब उन्होंने गोविंदा को एक अच्छा बेटा और पिता भी बताया है। सालों पहले गोविंदा को उनके किसी बहुत करीबी ने सुनीता के बारे में एक ऐसी सलाह दी थी जिसे एक्टर ने हमेशा पूरा किया। दोनों इस समय अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में बने हुए हैं।

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भले ही सुनीता ने तलाक की अर्जी को वापस ले लिया लेकिन इस बीच गोविंदा और सुनीता आहूजा का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर कह रहे हैं कि उन्हें बोला गया था कि अगर मैंने सुनीता को छोड़ तो मैं रास्ते पर आ जाऊंगा।

गोविंदा और सुनीता आहूजा की अनबन खत्म

लंबे समय से गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच चल रहा आपसी मतभेद और तलाक की अटकलों पर तब विराम लग गया जब एक्टर के मैनेजर शशि सिन्हा ने ये कन्फर्म किया कि सुनीता आहूजा ने तलाक की अर्जी को वापस ले लिया है।

गोविंदा को मिली थी उनकी मां से सलाह

बॉलीवुड बबल के साथ गोविंदा और सुनीता के एक पुराने इंटरव्यू का क्लिप वायरल हो रहा है जहां पर गोविंदा अपनी मां से जुड़ा किस्सा साझा करते हुए कहते हैं- मेरी मां ने मुझे समझाते हुए एक गंदा शब्द इस्तेमाल किया था। उन्होंने मुझे कहा था कि जिस दिन तू इसे धोखा देगा, तू भीख मांगेगा। इस पर जवाब में एक्टर ने अपनी मां से कहा था कि ये (सुनीता) इतना प्यार करती है, लक्ष्मी हैं वो।

गोविंदा के घर की लक्ष्मी

इसके बाद गोविंदा कहते हैं कि ये सच हैं सुनीता लक्ष्मी का स्वरूप हैं, जिस दिन से ये मेरी लाइफ में, मेरे घर में आई हैं, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गोविंदा और सुनीता आहूजा का ये क्लिप वायरल हो रहा है।

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सुनीता आहूजा के गोविंदा पर तीखे वार

बता दें कि कई पुराने इंटरव्यूज में सुनीता ने साफ कहा है कि गोविंदा के कई अफेयर्स रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में ये सब आम है लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। इतने सब बयान देने के बाद भी सुनीता किसी और को गोविंदा के बारे में कुछ नहीं कहने देती हैं। इसका प्रमाण सभी ने लॉकअप 2 शो में करीब से देखा।

तलाक की अर्जी वापस

हाल ही में 19 अगस्त को सुनीता आहूजा को बांद्रा के फैमिली कोर्ट के बाहर दिखाई दी थीं, जिसके बाद गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने बताया कि दोनों के बीच अब हालात ठीक हैं। हालांकि सुनीता या गोविंदा ने अभी इस बारे में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है।