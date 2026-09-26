गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते के विवाद लगातार सुर्खियों में है। एक्टर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड बताई जाने वाली एक्ट्रेस कोमल रानी उनकी पत्नी सुनीता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोमल का कहना है कि जो औरत अपने ही पति को मारने को कोशिश कर रही हो, उन्हें किसी और की बुराई करने का हक नहीं है। कोमल का दावा है कि सुनीता के साथ गोविंदा मानसिक रूप से परेशान थे और सुनीता ने गोविंदा को सभी से अलग कर दिया।

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हाल ही में सुनीता आहूजा को कोलकाता के दक्षिषेश्वर काली मंदिर में दर्शन करते हुए देखा गया था। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि ‘मेरे जीवन में कुछ राक्षस हैं और मैं माता से बोलने आई हूं कि वो उनका नाश करें।’

गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रैंड ने सुनीता पर लगाए गंभीर आरोप

सुनीता के इस बयान के बाद अब कोमल रानी की एक इंस्टाग्राम स्टोरी सामने आई है। कोमल ने सुनीता के खिलाफ दावा करते हुए लिखा, “जो औरत अपने ही पति को जान से मारने की कोशिश कर रही हो, ऐसी औरतों को बद्दुआ भी नहीं लगती है। जिसका घर पहले ही टूट चुका हो, उसका घर कोई और कैसे टूटेगा।”

कोमल ने कहा- ऐसे कोई यकीन नहीं करेगा

कोमल ने लिखा- “कोई भी समझदार इंसान किसी की कही हुई बात पर सिर्फ इसलिए भरोसा नहीं करेगा कि किसी ने उसे बताया है कि सामने वाला उसके खिलाफ है। मुझे समझ नहीं आता कि एक महिला किस तरह के दर्द से गुजर रही है। लेकिन उस दर्द को ठीक करने की कोशिश करने के बजाय, वह उसे सबके सामने दिखाने में ज्यादा दिलचस्पी लेती हुई नजर आती है।”

सुनीता ने किया गोविंदा को मानसिक रूप से परेशान?

कोमल ने सुनीता की बातों पर कहा- “क्या यह सच में उसका दर्द है या फिर सोच-समझकर बनाई गई कोई साजिश? किसी आदमी को लगातार मानसिक रूप से परेशान करना, उसे काम करने से रोकना, घर पर बैठने के लिए मजबूर करना, उसे सबसे अलग कर देना और इस हद तक परेशान करना कि उसकी जान तक चली जाए, यह सब ठीक नहीं है।”

कोमल ने सुनीता को बताया- मानसिक रूप से परेशान

सुनीता की बातों को कोमल ने ड्रामा बताते हुए कहा- “मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छी और अपने पति का साथ देने वाली पत्नी अपने पति के साथ इतना बुरा व्यवहार करेगी।”

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“क्या ऐसी महिलाएं सच में मानसिक रूप से परेशान होती हैं, या फिर वे इतनी चालाक होती हैं कि उन्हें पता होता है कि जो काम वे अकेले में नहीं कर सकतीं, वह लोगों के सामने जाकर और उनकी सहानुभूति हासिल करके कर सकती हैं? मेरे नाम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना बंद करो। भगवान हर अच्छे और नेक आदमी को ऐसी चालाक महिलाओं से बचाए।”

गोविंदा ने कोमल संग रिश्ते पर दिया था बयान

गोविंदा, सुनीता आहूजा के रिश्ते के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ समय पहले गोविंदा और कोमल रानी को साथ में मुंबई के लालबागचा राजा के दर्शन करते देखा गया था। सुनीता आहूजा इसी पंडाल में अकेले दर्शन करने पहुंची थी। गोविंदा नें भी कोमल के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए कहा था- “अगर ऐसा कुछ होगा भी तो ये किसी और की चर्चा का विषय नहीं है।”