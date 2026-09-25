गोविंदा लंबे समय से अपने जीवन में चल रहे मुद्दों को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में वो बप्पा का आशीर्वाद लेने लालबागचा दरबार पहुंचे थे, इस दौरान उनकी आने वाली फिल्म की हीरोइन कोमल रानी स्वर्णकार भी उनके साथ थीं। जिसके तमाम वीडियो वायरल हुए और दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गईं। अब गोविंदा ने इन सब पर प्रतिक्रिया दी है।

गोविंदा ने एएनआई से बातचीत में बताया कि वह अपनी फिल्म ‘रूपा’ के लिए प्रार्थना करने लालबागचा राजा गए थे। उन्होंने कहा कि इससे पहले वह करिश्मा कपूर के साथ मंदिर गए थे और यह उनके लिए लकी साबित हुआ था। उनकी कई फिल्में हिट हुई थीं। इसके बाद वह रवीना टंडन के साथ भी मंदिर जा चुके हैं और इस बार रानी स्वर्णकार के साथ लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे।

गोविंदा ने कहा कि वह लंबे समय बाद दोबारा काम शुरू कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने फिल्म की सफलता के लिए प्रार्थना की।

उनके लालबागचा राजा पहुंचने के बाद एक बार फिर गोविंदा और कोमल रानी के रिश्ते को लेकर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि, गोविंदा ने इन अटकलों को लेकर सवाल उठाए और कहा कि उनकी को-स्टार के साथ उनके रिश्ते को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है।

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उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी फिल्म शुरू ही की है और इसे लेकर इतनी बातें होने लगी हैं। गोविंदा ने कहा, “लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इतनी चर्चा क्यों हो रही है। अगर हम मशहूर हो रहे हैं तो लोगों को इससे क्या परेशानी है, मुझे नहीं पता।”

गोविंदा ने बताया ‘रणनीतिक’ कोशिश

गोविंदा ने दावा किया कि उनके खिलाफ चल रही चर्चा महज संयोग नहीं है, बल्कि उनकी छवि खराब करने की एक सोची-समझी कोशिश है। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके परिवार से दूर करने और समाज में उनकी छवि खराब करने की कोशिश पहले भी की गई थी।

अभिनेता ने कहा, “यह बहुत रणनीतिक तरीके से की गई कोशिश है। आगे भी ऐसा और होगा। यह एक योजना का हिस्सा था, जिसके जरिए मुझे मेरे परिवार से दूर किया जाए और फिर समाज में मेरी छवि खराब की जाए। उन्होंने पहले भी ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन कभी सफल नहीं हुए।”

गोविंदा ने कहा कि उन्होंने इन सब चीजों पर ध्यान देने के बजाय हमेशा अपने काम पर फोकस किया। उनके मुताबिक, लोग उनकी सादगी और शालीनता की तारीफ करते रहे हैं।

निजी जिंदगी किसी के लिए चर्चा का विषय नहीं

गोविंदा ने अपने और कोमल रानी के रिश्ते पर टिप्पणी करने वालों को भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी निजी जिंदगी किसी बाहरी व्यक्ति के लिए चर्चा का विषय नहीं होनी चाहिए।

अभिनेता ने कहा, “जो लोग ऐसी चर्चा के लायक भी नहीं हैं, वे मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। वे खुद अपने परिवार को टूटते हुए देख चुके हैं और तलाकशुदा हैं, फिर भी मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। यह आपको शोभा नहीं देता। हर कोई समझता है कि आप क्या हैं।”

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कोमल रानी के साथ अपने रिश्ते को लेकर गोविंदा ने कहा, “यह किसी के लिए चर्चा का विषय नहीं है, चाहे अफेयर हो भी। मैं काम कर रहा हूं और प्रोफेशनल रिश्ता निभा रहा हूं।”

गोविंदा का दावा- फिल्म के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा

गोविंदा ने आगे आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके, उनकी फिल्म और उनकी को-स्टार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि वह काम न कर पाएं या उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़े।

अभिनेता ने कहा कि लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है और उनके खिलाफ एक तरह का सामाजिक माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे खतरनाक बताते हुए कहा कि इस तरह लोगों को भविष्य में अपराध के लिए उकसाया जा सकता है।

गोविंदा ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो उनकी फिल्म या उनकी हीरोइन को सपोर्ट न करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इसके पीछे एक योजना है।

मुझे अलग-थलग करने की कोशिश हो रही है- गोविंदा

गोविंदा ने फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोगों के रवैये पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग एक ग्रुप की तरह उनके खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभिनेता ने इसे दुखद बताया और दावा किया कि उन्हें अलग-थलग करने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिशें पहले भी हुई हैं, लेकिन कोई उन्हें अलग-थलग करने में सफल नहीं हुआ। गोविंदा ने आगे कहा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उन्हें जल्द ही अपने किए का एहसास होगा।